Lufthansa s'allie à Google pour améliorer la ponctualité de ses vols

mardi, 21.01.2020

Lufthansa et Goolge vont créer une plateforme dans le cloud pour améliorer la ponctualité des vols en cas de perturbations. Le premier test aura lieu à Zurich au sein de la compagnie Swiss.

MH



Une plateforme dans le cloud de Google proposera des recommandations et des scénarios pour assurer la ponctualité des vols.(Keystone)

Le Groupe Lufthansa a choisi Google Cloud comme partenaire pour améliorer ses performances opérationnelles et minimiser l'impact des irrégularités sur ses passagers.

Les deux entreprises vont lancer conjointement une plateforme dans le cloud de Google qui anticipera et proposera des recommandations et des scénarios pour assurer la ponctualité des vols lors de dérangements, perturbations météorologiques ou de congestion de l'espace aérien. Ces informations seront toutes issues de l'analyse de données opérationnelles, telles que l'entretien des avions, le plan d'affectation des équipages ou encore la rotation des appareils.

"Cette plateforme nous permettra d'identifier les irrégularités de vol encore plus tôt et de mettre en œuvre des contre-mesures à un stade précoce", commente le Dr Detlef Kayser, membre de la direction du groupe Lufthansa. "Les vols sont parfois retardés en raison de conditions météorologiques telles que les chutes de neige et les passagers pourraient manquer leurs vols de correspondance. À l’avenir, nous offrirons des possibilités de changement de réservation plus rapides sur les quatre hubs de Lufthansa et nous pourrons regrouper les passagers grâce à des systèmes basés sur l'intelligence artificielle".

La nouvelle plateforme sera testée en premier lieu à Zurich avec la compagnie aérienne Swiss.