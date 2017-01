Lufthansa: trafic passager record en 2016, mais dépassé par Ryanair

mardi, 10.01.2017

Lufthansa a annoncé mardi avoir transporté près de 110 millions de passagers en 2016, un record historique pour le groupe aérien allemand, même s'il a perdu son titre de premier transporteur européen au profit de la compagnie à bas coûts irlandaise Ryanair.

Comme en 2015, Lufthansa a pâti de plusieurs débrayages, notamment de la part de ses pilotes sur fond de désaccords tenaces concernant les conditions salariales de ces personnels.

En volume, l'ensemble des compagnies du groupe (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Eurowings) ont transporté 109,7 millions de passagers l'année passée, soit 1,8% de plus qu'en 2015, détaille Lufthansa dans un communiqué.



Le groupe signe ainsi un nouveau record historique, malgré les différents mouvements de grèves qui ont émaillés l'année écoulée. Mais avec 117 millions de voyageurs transportés en 2016, Ryanair le déloge de la place de première compagnie européenne qu'il occupait depuis des années.



En 2016, le taux de remplissage des avions du groupe Lufthansa a légèrement reculé, de 1,4 point, à 79,1%, tandis que le nombre de vols a progressé de 1,8% en glissement annuel. Le groupe a ainsi assuré 1,02 million de vols l'an passé.



Dans le détail, le trafic de la marque Lufthansa, en "passager kilomètre transporté" (PTK), a légèrement reculé, de 0,3%.



Non concernées par les grèves, les filiales helvétique Swiss et autrichienne Austrian Airlines ont vu leur trafic grimper respectivement de 5,6% et 2,3%.



Surtout, Eurowings, filiale à bas coût du groupe qui doit monter en puissance ces prochains mois, a vu son trafic bondir de 26,7% l'an dernier, dopée notamment par les vols long-courrier.



Le trafic de l'activité de transport de fret Lufthansa Cargo a progressé de 1,4% en tonne kilomètre. - (awp)