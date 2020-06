Brexit: les négociations encore en échec

vendredi, 05.06.2020

L'UE et le Royaume-Uni déplorent l'absence de progrès dans les discussions sur leur relation post-Brexit, à l'issue d'une nouvelle semaine de pourparlers.

L'UE et le Royaume-Uni ne progressent pas dans les discussions sur leur relation post-Brexit. Ils veulent toutefois croire qu'il est encore possible d'éviter un "no deal", catastrophique des deux côtés de la Manche.

Il a souligné qu'un accord était nécessaire d'ici "le 31 octobre, soit dans un peu moins de 5 mois" pour qu'il ait le temps d'être ratifié par les Etats membres avant la fin de l'année. "Je n'ai aucun doute que nous trouverons dans le courant de l'été et au plus tard au début de l'automne un terrain d'entente", a-t-il ajouté.

"Il n'y a eu aucun effort de leur part. On avait même l'impression qu'ils avaient reçu pour instruction de trainer les pieds", ajoute-t-elle. "On recule sur bien des sujets", a regretté pour sa part une source proche des discussions.

En résumé, le fossé reste béant à l'issue de cette séance de négociations, la quatrième depuis début mars. Et l'objectif d'un accord avant le 31 décembre, quand s'achèvera la transition pendant laquelle le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE le 31 janvier, continue d'appliquer les règles européennes, prend un peu plus de plomb dans l'aile.

Cette absence de progrès rend désormais cruciale la "Conférence de haut niveau" qui doit avoir lieu en juin entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, celui du Conseil européen Charles Michel, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Cette rencontre, qui devrait se tenir par visioconférence, doit permettre de dresser un premier bilan des discussions et tenter de les relancer.

"Chiens de faïence"

"On entre dans un mois supposé être clé. Or, on est dans un cul-de-sac", constate une source européenne. "On ne peut pas continuer à se regarder en chiens de faïence. Maintenant, il faut une impulsion politique, que les lignes bougent", ajoute-t-elle.