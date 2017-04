La FER sort un ouvrage pour les repreneurs d'entreprise

lundi, 10.04.2017

L’ouvrage a été écrit en collaboration avec la Jeune chambre internationale de Genève et l’Etat de Genève.

L’ouvrage a été écrit en collaboration avec la Jeune chambre internationale de Genève et l’Etat de Genève.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) sort un guide pratique pour aider les cédants et les repreneurs d’entreprise dans leurs démarches et leurs réflexions.

En Suisse, plus d’un patron sur cinq dit vouloir remettre son entreprise dans les cinq ans à venir. Cela représente environ cinq cent mille emplois. Un enjeu de taille pour l’économie et pour les places de travail concernées.

L’ouvrage a été écrit en collaboration avec la Jeune chambre internationale de Genève et l’Etat de Genève. «Jusqu’à présent, il n’y avait pas guide pratique et détaillé sur la transmission d’entreprise, ni pour les cédants, ni pour les repreneurs», souligne Anthony Montes, directeur de la promotion et coordinateur de cet ouvrage.

Le manuel aborde des sujets comme la recherche d’un partenaire pour réaliser une transmission, la détermination du prix d’une entreprise, la due diligence, les aspects fiscaux et de prévoyance, etc. Il est en vente en ligne sur le site de la FER Genève et en librairie.