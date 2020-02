La fondation Womanity récolte 2,8 millions de francs

mardi, 11.02.2020

Lors d'un repas de soutien, la fondation Womanity, basée à Genève, a recueilli 2,8 millions de francs.

SG



Le repas de soutien a réuni plus de 1000 invités à Palexpo.

Plus d'un millier de personnes ont assisté à la 7e soirée de gala de la fondation Womanity, jeudi dernier à Palexpo, à Genève. L'événement a battu le record de participation en recueillant 2,8 millions de francs suisses pour la fondation, grâce au soutien des plus de 1000 invités et des sponsors.

La célébration a également marqué le 15e anniversaire de la Fondation, basée à Genève, qui se consacre à l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier.

Des personnalités, dont Dona Bertarelli et le photographe Reza Deghati se sont joints aux autres invités pour soutenir la fondation Womanity.