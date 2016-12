Le pétrole évolue peu en Asie

mardi, 27.12.2016

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a considérablement contribué à relancer les cours en annonçant deux accords de baisse de l'offre, l'un interne fin novembre et le second avec une dizaine d'autres pays début décembre.

Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, progressait de 8 cents à 53,10 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Les cours du pétrole évoluaient modérément dans des directions opposées mardi matin, en raison notamment d'une activité encore timide sur les marchés après l'interruption de Noël.



Le baril de Brent, référence européenne, également pour livraison en février, perdait 2 cents, à 55,14 dollars.



"Les marchés sont fermés à Hong Kong et en Australie, ce qui fait que les échanges sont réduits", a estimé Margaret Yang, analyste chez CMC Markets.



"Il n'y a pas beaucoup d'actualité ce matin pour faire bouger les cours", a-t-elle ajouté.



"Le marché devrait progresser après le Nouvel An", a estimé Pan Jingyi, expert chez IG.



Ces accords doivent être mis en application début janvier. - (awp)