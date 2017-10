Toyota remporte le prix SafetyBest 2017

mercredi, 25.10.2017

L'organisation Autobest a remis le prix SafetyBest 2017 au constructeur japonais Toyota pour sa gamme Toyota Safety Sense. Ce pack de sécurité associe une assistance au maintien dans la voie à un système de précollision.

Le pack de sécurité de Toyota contient une assistance au maintien dans la voie et un système précollision qui détecte les dangers potentiels et déclenche si nécessaire un freinage d’urgence.

Toyota remporte le prix «Safetybest» 2017 de l’organisation «Autobest». Un jury international composé de 31 journalistes spécialisés a récompensé l’équipement de sécurité proposé par le constructeur japonais sur toute sa gamme, sous l’appellation Toyota Safety Sense.



Unique en son genre, ce pack de sécurité associe une assistance au maintien dans la voie à un système précollision qui détecte les dangers potentiels, prévient le conducteur et déclenche si nécessaire un freinage d’urgence.

Selon la version d’équipement et le modèle en question, ces systèmes sont complétés par un régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des piétons et de la signalisation routière, ainsi que les feux de route automatiques.



«Le jury a particulièrement été impressionné par le rythme auquel Toyota a équipé toute sa gamme de ce pack de sécurité, puisque 92% de toutes les Toyota vendues en Europe sont déjà dotées de Toyota Safety Sense, dont 100% des Yaris, un modèle particulièrement abordable», souligne le jury d’Autobest au sein duquel chaque journaliste représente son pays.



Toyota s’engage en faveur d’un monde plus sûr, avec pour objectif de réduire à zéro le nombre d’accidents de la route. Le constructeur japonais est toutefois conscient que pour améliorer durablement la sécurité routière, les systèmes de sécurité ultramodernes comme Toyota Safety Sense doivent être accessibles au plus grand nombre et équiper le plus de modèles possible.

Des études menées au Japon ont récemment démontré que Toyota Safety Sense réduit de 50% le nombre de collisions par l’arrière par rapport aux véhicules dépourvus de cette technologie.