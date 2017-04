MCH Group augmente son bénéfice

mercredi, 05.04.2017

De l'autre côté, les conditions économiques nationales et internationales de l'activité de l'organisateur d'événements se sont sensiblement détériorées.

L'organisateur d'événements a dégagé un bénéfice net en hausse de 11,0% à 34,3 millions de francs en 2016.

L'organisateur d'événements MCH a dégagé en 2016 un bénéfice net en hausse de 11,0% à 34,3 millions de francs. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) est monté de 3,7% à 41,6 mio. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale un dividende inchangé de 0,50 franc par action.

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 5,1% à 440,3 millions de francs en 2015, une année "faible" du cycle des foires. Elles sont toutefois inférieures de 2,6% à celles de l'exercice 2014.

Pour les comparaisons sur plusieurs années, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs: avec le salon biennal Swissbau et les salons triennaux Ilmac et Holz, 2016 a été une année forte du point de vue du cycle des foires et salons par rapport aux années précédentes.

De l'autre côté, les conditions économiques nationales et internationales de l'activité de MCH Group se sont sensiblement détériorées, a indiqué mercredi la société dans un communiqué.

Les consolidations du marché dans des secteurs industriels importants comme l'horlogerie et la bijouterie ou l'industrie automobile, ainsi que les progrès fulgurants du numérique, ont également des répercussions dans le secteur des foires, salons et événements.

Compte tenu de l'environnement difficile et du faible cycle des foires, MCH Group s'attend pour l'année en cours à une baisse d'activité "due à l'évolution du marché".

Par ailleurs, un changement aura lieu au conseil d'administration: René Jäggi ne se représentera plus après avoir siégé 14 ans, Jean-Philippe Rochat sera proposé pour le remplacer.(awp)