MCH Group est en quête d’argent frais

mardi, 02.06.2020

L'organisateur de salons MCH Group dont Baselworld est l’une des foires principales recherche des investisseurs pour doper ses prochains salons. La survie du groupe n’est pas menacée par la pandémie de Covid-19.

Dans les futurs événements du groupe, tous les participants devront désormais s'enregistrer. Ici, le fashion show de Baselworld en 2019. (Keystone)

MCH, le groupe qui organise entre autres la foire horlogère et joaillière Baselworld, recherche des investisseurs, explique mardi son directeur général Bernd Stadlwieser dans une interview accordée au Tages Anzeiger.



Il ne s'agit pas pour le groupe bâlois de sécuriser l'entreprise car "nous disposons de réserves financières suffisantes pour poursuivre nos activités l'année prochaine. Cela dépendra en grande partie de la façon dont la pandémie va se développer", a précisé le directeur.



Les salons du futur seront des plateformes à la fois physiques et numériques qui relieront les acteurs tout au long de l'année. "Nous devons investir dans ce domaine", insiste le directeur général. C'est pour atteindre cet objectif que MCH entend utiliser la majeure partie de l'argent frais recherché.



Plusieurs cantons sont des actionnaires de référence du groupe. Ils sont parfaitement informés de la situation de MCH et de sa réorientation. "Ils sont représentés au conseil d'administration et expriment leur avis", a ajouté Bernd Stadlwieser. De nombreuses options sont à l'étude.



La survie du groupe est assurée malgré la pandémie du coronavirus. "Nous avons pris en considération deux scénarios possibles en mars: dans le premier, l'ouverture de salons serait à nouveau possible dès le mois de septembre; dans le second, pas avant fin 2020".



Pour l'heure, MCH Group a introduit le chômage partiel. Mais des mesures structurelles plus profondes affectant le personnel ne sont pas à exclure en l'absence d'événements d'ici la fin de l'année.



Concernant les mesures anti-Covid, l'Autrichien signale que tous les participants doivent désormais s'enregistrer. "Nous sommes absolument en mesure de respecter les règles de distanciation et de mettre en place des mesures de protection", conclut-il. (AWP/SDA)