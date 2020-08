MCH recourt contre la décision de la Copa et reporte ses résultats

L'organisateur de salons et de foires en difficulté MCH a lancé un recours à la Finma contre la décision de la Commission des OPA datant du 20 août.

Le retard dans l'augmentation de capital prévue au second semestre 2020 oblige MCH à reporter la publication de ses résultats pour les six premiers de l'année au 30 septembre.(Keystone)

Selon un communiqué paru vendredi, MCH a lancé un recours à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) contre la décision de la Commission des OPA (Copa) datant du 20 août.



Ce retard dans l'augmentation de capital prévue au second semestre 2020 oblige l'entreprise à reporter la publication de ses résultats pour les six premiers de l'année au 30 septembre.

Le communiqué du groupe bâlois précise que la Copa n'a pas validé la clause d'opting-up de la société de James Murdoch, Lupa Systems, qui avait été adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 août.



Sans cette clause d'opting-up, Lupa Systems peut se porter acquéreur d'une participation maximale de 33,3% dans MCH dans le cadre de l'augmentation de capital prévue, sans avoir à proposer une offre publique obligatoire.



La Copa a justifié sa décision par le fait que le quorum supplémentaire de la "majorité de la minorité" requis n'a pas été atteint.



De son côté, MCH estime que la déclaration de la Copa, selon laquelle les abstentions devraient être prises en compte pour déterminer la majorité absolue pour ce quorum, se trouve en contradiction avec ses statuts et les explications figurant à ce sujet dans la convocation à l'assemblée générale extraordinaire.



MCH ajoute "qu'hormis la clause d'opting-up, les décisions de la Copa du 13 juillet et du 20 août disposent que la voie est libre en droit des OPA pour réaliser l'augmentation de capital sous la forme prévue et approuvée par les actionnaires".



Il en résulte que le retard pris pour cette opération d'augmentation de capital, prévue au second semestre, nécessite l'intégration des comptes semestriels 2020 dans les documents correspondants, ce qui exige un rapport semestriel "plus complet". MCH se voit donc contraint de reporter la publication des comptes semestriels 2020 du 2 au 30 septembre.(AWP)