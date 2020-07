MCH prévoit un chiffre d'affaires élagué de moitié en 2020

mercredi, 29.07.2020

L'organisateur de foires MCH anticipe un chiffre d'affaires amputé de 230 à 270 millions de francs pour 2020, soit la moitié des recettes collectées en 2019.

MCH anticipe une reprise "hésitante" en 2021.(Keystone)

L'organisateur de foires et évènements MCH en difficultés MCH lance mercredi un avertissement sur résultats pour l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires risque de se trouver amputé de 230 à 270 millions de francs, soit environ la moitié des recettes collectées en 2019. L'exercice doit déboucher sur un déficit de plusieurs dizaines de millions de francs.



Jusqu'ici, l'érosion des revenus n'était estimée qu'entre 130 et 170 millions, rappelle le communiqué diffusé mercredi.



Les pertes auront un impact direct sur l'endettement net, le ratio de fonds propres et le niveau de liquidités de MCH prévient l'entreprise, qui présentera le 3 août en assemblée générale extraordinaire un paquet de mesures pour affronter la crise sanitaire et réaliser une vaste restructuration.



L'entreprise anticipe une reprise "hésitante" en 2021, avec un rétablissement du chiffre d'affaires de l'ordre de 70 à 100 millions de francs. Cette perspective demeure largement conditionnée à l'évolution de la pandémie de coronavirus.



La société rhénane profite de l'occasion pour dénoncer l'opposition de son actionnaire LLB Swiss Investment à l'entrée au capital de James Murdoch, via son véhicule d'investissement Lupa Systems. MCH soupçonne le recourant de vouloir rendre une restructuration impossible pour démembre ensuite l'entreprise et maximiser la valeur de sa participation au détriment du personnel et des sites de Bâle et de Zurich.(AWP)