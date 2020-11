Credit Suisse investit 3 millions de francs dans VIU Ventures

vendredi, 20.11.2020

L'opticien zurichois entend utiliser les fonds levés pour poursuivre sa stratégie de croissance, en particulier pour renforcer et développer son réseau de distribution en Europe.

Credit Suisse a annoncé vendredi avoir investi via son véhicule Credit Suisse Entrepreneur Capital la somme de 3 millions de francs dans la jeune pousse zurichoise VIU Ventures, dans le cadre d'une ronde d'investissement à laquelle ont participé les actionnaires existants de la société et de nouveaux intéressés.

Fondée en 2013 et déjà présente dans plusieurs pays européens, l'opticien zurichois, dont les collections sont conçues en Suisse et fabriquées en Italie et au Japon, entend utiliser les fonds levés pour poursuivre sa stratégie de croissance, en particulier pour renforcer et développer son réseau de distribution sur le Vieux Continent.

"L'évolution (de VIU) jusqu'ici est impressionnante et nous voyons un grand potentiel pour le succès de l'entreprise, qui s'appuie à la fois sur les canaux numériques ainsi sur le commerce stationnaire", a déclaré Elios Elsener, directeur général (CEO) de Credit Suisse Entrepreneur Capital, cité dans un communiqué.(awp)