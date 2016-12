Salt poursuit son optimisation

mardi, 13.12.2016

L'opérateur Salt, qui a procédé à plusieurs coupes dans ses effectifs, poursuit l'optimisation de son activité, a affirmé le directeur général (CEO) Andreas Schönenberger.

Revenant sur les coupes effectuées ces deux dernières années, Andreas Schönenberger a expliqué qu'elles permettaient "de standardiser nos processus et d'être plus efficace". L'entreprise a notamment supprimé "des postes redondants".

"Le marché de la téléphonie mobile est devenu nettement plus dynamique et plus compétitif. Comme toute entreprise, Salt doit sans cesse s'adapter au marché et nous continuons à optimiser notre structure", a indiqué M. Schönenberger.



L'opérateur, propriété du Français Xavier Niel, a toutefois souligné avoir "engagé 35 résidents suisses cette année à Renens", a précisé le patron.



Le prestataire de services de télécommunication Mobilezone avait révélé en août que le contrat avec Salt n'avait pas été renouvelé. Pour le patron de Salt, l'opérateur a revu sa stratégie de distribution "en mettant l'accent sur nos canaux directs" avec 85 magasins et la vente des produits et services sur internet.



Au deuxième trimestre, Salt est parvenu à améliorer sa rentabilité, le résultat brut ajusté (Ebitda) progressant de 8% à 107 mio CHF. Le chiffre d'affaires a par contre reculé de 15% sur un an à 272 mio. - (awp)