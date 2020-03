Salt a vu ses recettes diminuer en 2019

L'opérateur Salt a vu son chiffre d'affaires reculer l'an dernier. Le groupe vaudois ne voit pas de problèmes de capacité liés au coronavirus et estime que le réseau fonctionne de manière stable.

(Keystone)

Le chiffre d'affaires global de Salt a baissé sur un an de 2,3% à 1,02 milliard de francs en 2019, selon le communiqué paru mardi. Le résultat opérationnel brut (Ebitda) s'est inscrit à 428,4 millions de francs, en recul de 8,6%.



Le départ de deux clients importants, Coop Mobile et UPC, qui ont opté pour le réseau Swisscom, ont pesé. D'autre part, la cession de ses antennes de télécommunications à Cellnex a beau avoir rapporté 700 millions d'euros (près de 800 millions de francs), Salt doit payer un loyer pour les utiliser.



Les flux de liquidités disponibles ont baissé de près de 6% à 215,8 millions.



Le numéro trois helvétique des télécoms indique que la crise liée au coronavirus, entraînant une large part de télétravail, a induit 50% d'appels et 40% de données en plus. En outre, 80% de ses boutiques sont fermées. Les frais de roaming ont chuté vu la limitation des voyages à l'étranger. Il est encore trop tôt pour estimer les effets sur les revenus de l'année en cours.(awp)