Euronext négocie le rachat de la filiale française de LCH.Clearnet au LSE

mardi, 20.12.2016

L'opérateur boursier Euronext a annoncé mardi être entré en négociations exclusives pour acquérir auprès du London Stock Exchange la chambre de compensation LCH.Clearnet SA.

Euronext, qui chapeaute les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, avait déjà annoncé en août avoir signé un accord définitif pour prendre une participation de 20% dans la chambre de compensation européenne EuroCCP pour environ 14 millions d'euros.

La transaction dépendra du succès d'une fusion entre le groupe britannique London Stock Exchange (LSE), l'opérateur de la Bourse de Londres, et l'allemand Deutsche Börse, l'opérateur de la Bourse de Francfort, a précisé Euronext dans un communiqué, sans préciser le montant potentiel de cette acquisition.



"Le London Stock Exchange Group et le groupe LCH annoncent qu'ils sont entrés en négociations exclusives avec Euronext N.V", a confirmé de son côté le LSE dans un communiqué.



La Commission européenne avait annoncé fin septembre l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'union de la Bourse de Francfort et celle de Londres, qui tentent de former le plus gros opérateur boursier mondial en termes de chiffres d'affaires.



La Bourse de Londres avait indiqué, peu après l'annonce de l'ouverture de l'enquête, avoir l'intention d'explorer une vente potentielle de la filiale française de sa chambre de compensation LCH SA, "filiale française réglementée du Groupe LCH, afin de permettre au London Stock Exchange Group de répondre de façon proactive aux questions de concurrence soulevées par la Commission européenne pour certaines de ses activités", rappelle-t-elle dans son communiqué.



Les chambres de compensation sont des sociétés offrant la garantie au vendeur et à l'acheteur sur les marchés financiers que leur transaction ira à son terme, en les protégeant contre le risque que l'une des deux parties n'honore pas son engagement. Pour ce faire, elles exigent que soient déposées chez elles des garanties.



Le marché est d'autant plus intéressant que depuis la crise de 2008, les autorités exigent que de plus en plus de transactions passent par elles.



"Toute cession potentielle de LCH SA serait conditionnée par la revue et par l'approbation par la Commission européenne en relation avec la fusion recommandée entre le LSEG (LSE Group, NDLR) et Deutsche Börse AG annoncée le 16 mars 2016", rappelle également dans son communiqué l'opérateur boursier londonien.



Le groupe LSE détient environ 57% du capital de LCH.Clearnet depuis qu'il a pris le contrôle de la chambre de compensation en 2013. Le reste appartient à des intervenants et opérateurs boursiers. - (awp)