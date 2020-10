Lonza va produire les anticorps d'Astrazeneca contre le Covid-19

vendredi, 30.10.2020

Lonza va aider le laboratoire Astrazenca à produire une combinaison expérimentale d'anticorps destinée à prévenir et à traiter la Covid-19.

Les infrastructure de Lonza à Portsmouth seront mises à contribution.(Keystone)

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a été sélectionné par le laboratoire Astrazeneca pour la production de sa combinaison expérimentale d'anticorps destinés à prévenir et à traiter la Covid-19.

Les infrastructures de la multinationale rhénane à Portsmouth seront pour ce faire mises à contribution dès le premier semestre de l'an prochain.

L'AZD7442 du groupe pharmaceutique britannico-suédois doit passer en phase clinique avancée dans les prochaines semaines, précise le communiqué diffusé vendredi.



L'accord constitue pour Lonza une nouvelle occasion de s'illustrer dans la lutte contre le Covid-19, mettant son savoir-faire au profit d'un traitement après s'être déjà mis en valeur dans le domaine des vaccins, relève chez Vontobel Sibylle Bischofberger.



L'analyste de la banque de gestion zurichoise déplore l'absence d'indications sur l'envergure de cette collaboration et doute sérieusement d'une homologation à court terme. Le potentiel à plus longue échéance est par contre jugé gigantesque.



Lonza renforce avec ce nouveau partenariat sa position dominante dans la sous-traitance de produits contre la pandémie, relève aussi Daniel Buchta, de la Banque cantonale de Zurich. L'analyste rappelle au passage qu'Astrazeneca et Lonza collaboraient déjà étroitement dans d'autres domaines.



L'annonce ne suffisait pas à relancer un cours qui s'est déjà envolé de plus de 50% depuis le début de l'année. A 10h00, la nominative Lonza cédait 0,8% à 548,80 francs, dans un SMI en retrait de 0,22%.(AWP)