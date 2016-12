Lonza rachète Capsugel pour 5,5 milliards de dollars

jeudi, 15.12.2016

Lonza, après avoir confirmé en début de semaine son intérêt pour Capsugel, a annoncé jeudi l'acquisition du spécialiste américain des gélules et enveloppes pour médicaments. Le groupe bâlois déboursera 5,5 milliards de dollars pour cette opération, un montant qui inclut environ 2 milliards de dette de Capsugel.



Le fabricant de principes actifs et de produits chimiques s'attend à dégager des synergies opérationnelles de 30 millions de francs par an à partir de la troisième année suivant l'acquisition et des synergies fiscales de 15 millions de francs. Au niveau des recettes, le groupe s'attend à moyen et court terme à des synergies de 100 millions par an.



Le rachat aura également un effet positif sur le bénéfice par action de base après la première année. En dépit de l'effort financier consenti, Lonza veut maintenir sa politique de dividende.



Par cette acquisition, Lonza compte devenir un leader dans les solutions pour le développement et la production de médicaments. Le groupe sera "idéalement positionné" pour profiter de "l'évolution dynamique" du secteur. L'entreprise bâloise espère également renforcer sa présence dans les domaines de la santé et la nutrition.



Les deux sociétés réunies auraient réalisé en 2015 un chiffre d'affaires combiné de 4,8 milliards de francs et un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,1 milliard.



Ce rachat, qui devrait être finalisé au deuxième trimestre 2017, doit être financé par les moyens propres de Lonza ainsi que par des capitaux extérieurs déjà garantis par des banques. Le groupe prévoit aussi de lever jusqu'à 3,3 milliards de francs, souscrits par UBS et BofA Merrill Lynch. - (awp)