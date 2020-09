Exportations: le redressement se poursuit

jeudi, 17.09.2020

L’ombre du confinement dû à la pandémie de coronavirus s’amenuise encore. Les exportations suisses confirment leur redressement, progressant en août pour le troisième mois d’affilée.

Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques exportés depuis la Suisse tels qu'ici, des médicaments biotechnologiques de l'entreprise pharmaceutique Merck, ont représenté près de 50 milliards de francs en 2018. (Keystone)

Les exportations de la Suisse ont progressé en août pour le troisième mois consécutif, confirmant leur redressement après l'effondrement provoqué par la pandémie de coronavirus. Les ventes vers l'Amérique du Nord et l'Asie ont particulièrement rebondi.



Pendant la période sous revue, les exportations ont progressé de 3,7% par rapport au mois précédent et en nominal (non corrigé des variations de prix) à 18,3 milliards de francs, a annoncé jeudi l'Administration fédérale des Douanes (AFD) dans un communiqué.



Les ventes à l'étranger avaient crû de 1,1% en juillet et de 6,9% en juin. En mai, elles s'étaient repliées de 1,2% et avaient chuté de 11,7% en avril, paralysées par la pandémie de Covid-19.



Les importations ont par contre affiché en août un repli de 1,8% comparé à juillet à 14,9 milliards de francs, démontrant une demande intérieure toujours en berne.



Le commerce extérieur helvétique est cependant parvenu à boucler le mois sous revue sur un excédent commercial de 3,4 milliards de francs, en forte hausse de 37% sur un mois. (ATS)



