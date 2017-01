Lombard Odier: un départ et deux nominations au collège des associés

lundi, 16.01.2017

Lombard Odier étend son collège d'associés avec les nominations de Annika Falkengren et de Denis Pittet. L'établissement genevois annonce simultanément le départ de Anne-Marie de Weck, qui a pris sa retraite après 20 ans d'activité au sein du groupe. Les deux nouveaux associés doivent contribuer à poursuivre le développement du groupe, souligne le communiqué publié lundi.

Mme Falkengren occupe actuellement la présidence et la direction générale de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) et chapeaute par ailleurs l'Association suédoise des banques. Elle doit prendre ses fonctions au sein de Lombard-Odier en juillet prochain en qualité d'associée-gérante, basée à Genève.

M. Pittet est entré comme avocat chez le banquier privé du bout du lac en 1993 avant de gravir les échelons. Il avait été nommé associé commanditaire en 2007.

A compter de l'été prochain, le collège des associés se composera donc de Patrick Odier (associé-gérant senior), Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Hugo Bänziger, Denis Pittet et Annika Falkengren.(awp)