Katrin Schneeberger, nouvelle directrice de l'Office de l'environnement

jeudi, 28.05.2020

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sera dirigé par Katrin Schneeberger à partir du 1er septembre.

Le Conseil fédéral a nommé mercredi Katrin Schneeberger (52 ans) à la tête de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle succède à Marc Chardonnens, décédé au mois d'avril.



Katrin Schneeberger est actuellement directrice suppléante de l'Office fédéral des routes (OFROU), où elle a géré des projets complexes. A la tête de l'OFEV, elle devra mettre en oeuvre la politique environnementale de la Confédération et poursuivre les travaux sur la protection climatique et la biodiversité.



En nommant une personnalité expérimentée, le Conseil fédéral compte profiter de ses connaissances scientifiques, politiques et économiques ainsi que de son vaste réseau. En attendant que Katrin Schneeberger prenne ses fonctions, l'Office fédéral de l'environnement sera dirigé ad interim par la directrice suppléante Christine Hofmann.



Katrin Schneeberger a étudié la géographie économique à l'Université de Berne, puis la sociologie à l'Université de Lancaster en Grande-Bretagne. Avant de devenir vice-directrice puis directrice suppléante de l'OFROU, elle était secrétaire générale à la Direction des travaux publics, des transports et des espaces verts de la ville de Berne.(ats)