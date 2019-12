Le chlorothalonil est désormais interdit en Suisse

jeudi, 12.12.2019

L'Office fédéral de l'agriculture interdit le chlorothalonil en Suisse.

Ce retrait est réalisé dans le cadre du programme de réexamen des anciens produits phytosanitaires.(Keystone)

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a décidé de retirer l'autorisation de mise en circulation des produits contenant ce fongicide avec effet immédiat, indique-t-il jeudi dans un communiqué.



Ce retrait est réalisé dans le cadre du programme de réexamen des anciens produits phytosanitaires. Une centaine de substances ont déjà été réexaminées à ce jour, précise l'OFAG.



Il n'est pas possible d'exclure que certains produits de dégradation de ce fongicide n'aient pas d'effet négatif à long terme sur la santé. De plus, la substance doit probablement être classée comme cancérigène, estime Berne qui partage là l'évaluation de la commission de l'UE. Ainsi les métabolites dans les eaux souterraines doivent être considérées comme pertinentes.



Comme l'on peut s'attendre à retrouver ces produits au-dessus des normes légales fixées pour les eaux de boissons, il est nécessaire d'agir rapidement afin de réduire leur présence dans les eaux souterraines. L'OFAG retire donc les autorisations de vente des produits avec effet immédiat et interdit leur utilisation dès le 1er janvier 2020.(awp)