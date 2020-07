Coronavirus: la Suisse compte plus de 130 nouveaux cas en 24 heures

mercredi, 01.07.2020

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recensé mercredi 137 nouvelles infections au Covid-19 lors des dernières 24 heures.

Le nombre de nouvelles infections a plus que doublé par rapport à mardi.(Keystone)

La pandémie de coronavirus reprend de l'ampleur en Suisse. 137 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées lors des dernières 24 heures.



Le nombre de nouvelles infections a plus que doublé par rapport à mardi, où la Suisse avait enregistré 62 nouveaux cas, contre 35 lundi et 62 dimanche. Le nombre total de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire s'élève à 31'851.



L'OFSP a décompté 437 nouvelles infections sur les sept derniers jours. L'incidence se monte à 371,1 cas pour 100'000 habitants.



Un nouveau décès a été annoncé mercredi, ce qui porte le total à 1685. Les hospitalisations sont au nombre de 4042, soit six de plus que la veille.



Quant aux tests, 583'928 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,5% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant a effectué 11'264 tests et 53'214 ces sept derniers jours.(AWP)

>>Notre dossier Coronavirus