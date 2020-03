Les groupes pharma mondiaux collaborent à un niveau sans précédent

jeudi, 19.03.2020

L’objectif commun est de trouver aussi vite que possible un test, un traitement et un vaccin et d’y donner accès ensuite à tous ceux qui en ont besoin.

Christian Affolter



Severin Schwan. Le CEO de Roche met en garde contre le protectionnisme.

La conférence réunissant jeudi après-midi cinq hauts responsables de groupes pharma mondiaux aux quatre coins du monde a voulu donner un message fort. Jamais auparavant, la pharma, les professionnels de la santé sur le terrain, les organisations comme l’OMS, les autorités régulant les...