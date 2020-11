Novartis lance un programme de rachat d'actions pour 2,5 milliards

L'objectif à moyen terme des mesures d'économies déployées dès 2021 est relevé à 2,0 milliards de dollars.

Le siège du groupe Novartis à Bâle. (Keystone)

Novartis lance mardi et jusqu'à mi-2021 un nouveau programme de rachat d'actions portant sur 2,5 milliards de dollars, à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs.

La multinationale pharmaceutique relève au passage l'objectif à moyen terme pour les mesures d'économies mises en oeuvre à partir de l'an prochain à 2,0 milliards supplémentaires, contre 1,5 milliard jusqu'ici, selon un communiqué.

Les mesures déjà adoptées doivent permettre d'épargner 2 premiers milliards d'ici la fin de l'année. Le mastodonte bâlois revendique dans la foulée le second plus important incubateur de produits du secteur au niveau mondial en termes de valorisation potentielle. La filiale génériques et biosimilaires Sandoz se place pour sa part sur le podium dans les trois principales régions, à savoir: les Etats-Unis, l'Europe et le reste du monde.

Le directeur général de Novartis, Vasant Narashimhan, a assuré mardi en introduction de la journée des investisseurs par correspondance que son entreprise était en mesure de générer les 4% de croissance annualisée que prévoient en moyenne les analystes à l'horizon 2025. Le CEO a profité de l'occasion pour rappeler avoir fixé un objectif de marge opérationnelle de base autour de près de 40% à moyen terme. Son bras droit financier Harry Kirsch a de son côté évoqué une marge opérationnelle de base de l'ordre de 35% sur l'exercice en cours.

Sur le front des produits en développement, la direction a réitéré ses espoirs dans le potentiel commercial du Leqvio (inclisiran) contre l'excès de cholestérol. "Le Leqvio dispose du potentiel pour s'imposer parmi nos principaux moteurs de

ventes, voire comme le premier d'entre-eux", a martelé le timonier américain.

L'intégration de l'inclisiran dans le portefeuille de Novartis constituait le principal motif annoncé pour la reprise de son développeur - le laboratoire new-jersiais The Medicines Company - pour 9,7 milliards de dollars, finalisée en début d'année. L'anticholestérol expérimental était d'ailleurs l'unique produit en développement de la cible de reprise. (awp)