La voie de l'augmentation de capital se précise pour le roi des voyages en ligne Lm Group

vendredi, 31.07.2020

LM Group: le feu est au vert pour décider d'une possible augmentation de capital.

La bannière du site de réservation de voyages Lastminute.com affiche un message sur les conséquences du Covid-19. Le site est aux mains de l'agrégateur d'offres de vacances en ligne LM Group qui est en difficulté.

Le conseil d'administration de l'agrégateur d'offres de voyage en ligne LM Group (ex "Lastminute.com") a reçu vendredi le feu vert des actionnaires pour décider d'une possible augmentation de capital. La société a été particulièrement frappée par la pandémie de coronavirus et par l'arrêt quasi-net du tourisme qu'elle a provoqué.



C'est donc le conseil d'administration du voyagiste qui est désormais responsable pour "émettre des actions, et/ou accorder le droits d'(en)acquérir et de limiter ou d'exclure" les droits préférentiels pour l'octroi de droits de souscription, d'après un communiqué publié.



En clair, le conseil de l'entreprise néerlando-tessinoise pourra décider ou non d'une augmentation de capital jusqu'à 100 millions de francs, une proposition qui fait suite aux trois mois d'arrêt de l'activité du voyagiste en raison du Covid-19.



Si le groupe a observé une solide reprise au mois de juin et qui s'est poursuivie jusqu'à maintenant, le propriétaire de lastminute.com veut assurer sa sécurité financière après des résultats semestriels qui ont plongé dans le rouge.



LM Group a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en repli de 55,4% en comparaison annuelle à 76,6 millions d'euros (82 millions de francs) et une perte d'exploitation de 23,9 millions d'euros. (AWP)