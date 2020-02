Coronavirus: des nouveaux cas suspects en Suisse

mercredi, 26.02.2020

LIVE. Les entreprises prennent des mesures face à l'épidémie de coronavirus. Les autorités aussi. En Suisse, dix laboratoires sont prêts pour réaliser les tests. Retour sur les temps forts de ce mercredi.

SG avec AWP



En fin de matinée, presque toutes les Bourses européennes perdaient plus de 1%. (Keystone)

26.02 - 18h La Bourse de Francfort finit en baisse

La Bourse de Francfort a fini mercredi en baisse, le Dax cédant 0,12%, en conclusion d'une séance marquée par de fortes variations mais ne réussissant pas de rebondir après deux séances de chute sous l'effet du coronavirus.

L'indice vedette a reculé de 15,61 points pour finir à 12.774,88 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,69%, à 27.126,89 points.

26.02 - 17h45 Londres se reprend mais reste fragilisée

La Bourse de Londres a terminé en hausse mercredi (+0,35%), dans un marché toujours fragilisé par la progression du coronavirus hors de Chine et ses conséquences sur l'économie mondiale.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 24,59 points, à 7.042,47 points, après être passé en séance sous les 7.000 points, pour la première fois depuis début février 2019.

26.02 - 17h Forte probabilité d'un cas de coronavirus en Argovie

Un cas fortement probable de coronavirus a été enregistré en Argovie. Il n'est toutefois pas encore confirmé par les analyses du Laboratoire de virologie de Genève. Les autorités cantonales et l'Office fédéral de la santé publique informeront le public dès que les résultats des tests seront disponibles.

Au total, le canton d'Argovie a déjà enregistré 29 cas suspects, dont 24 se sont avérés être des fausses alertes. Cinq cas sont en cours d'analyses. Parmi eux, un cas est fortement suspect et "la probabilité d'une infection au coronavirus est élevée", indique mercredi la Chancellerie d'Etat.

26.02 - 16h30 Un 1er cas de coronavirus en Amérique latine

Un premier cas de coronavirus a été confirmé au Brésil, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, sur un patient de Sao Paulo (sud-est) ayant séjourné en Italie et qui est aussi le premier cas pour l'Amérique latine.

26.02 - 16h15 Dix laboratoires pour réaliser les tests en Suisse

Dix laboratoires répartis en Suisse pourront désormais réaliser les tests du coronavirus. Leur capacité est de 1000 tests par jour, a annoncé mercredi le ministre de la santé Alain Berset.

Jusqu'à lundi, les tests étaient réalisés par le laboratoire de référence de Genève. La capacité a été plus que triplée depuis la semaine dernière, a relevé le conseiller fédéral.

26.02 - 15h45 Trump s'exprimera sur la crise du coronavirus

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il s'exprimerait sur la crise du coronavirus lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche à minuit heure suisse, en accusant les démocrates et certains médias comme CNN de noircir le tableau et d'affoler les marchés.

Ils "s'emploient à présenter le Caronavirus (sic) comme aussi mauvais que possible, créant notamment la panique sur les marchés", a dénoncé le président américain. Il a aussi reproché aux "démocrates-qui-ne-font-rien" de "parler beaucoup" sans agir.

26.02 - 15h30 Aménagement d'un centre de quarantaine à Prêles (BE)

Le canton de Berne intensifie ses mesures de précaution au vu de la rapide propagation du coronavirus. Deux logements ont été aménagés dans les bâtiments de l'ancien foyer d'éducation de Prêles, dans le Jura bernois, pour accueillir en cas de besoin des personnes en quarantaine.

Ces logements permettront d'héberger et de prendre en charge deux douzaines de personnes, a annoncé mercredi le canton de Berne. Les bâtiments sur le Plateau de Diesse sont actuellement vides. Les autorités cantonales estiment être prêtes à faire face à une apparition du nouveau coronavirus dans le canton.

26.02 - 15h Coop et Migros prennent des mesures

Les deux grands distributeurs helvétiques ont pris des mesures d'hygiène pour les employés afin de réduire les risques d'infection. Ces mesures sont également valables pendant la saison de la grippe, a indiqué Migros. Une cellule de crise a déjà été mise en place depuis plusieurs semaines.

Parmi les précautions prises, Migros encourage à se laver les mains régulièrement et de tousser dans un mouchoir ou au creux de son bras. Des mesures spéciales ne sont toutefois pas mises en oeuvre dans les supermarchés, comme le port de masques ou de couvre-chaussures.

La situation est similaire chez Coop. "Nous avons demandé à nos employés de respecter les règles d'hygiène de base", a indiqué un porte-parole. Le détaillant est en contact étroit avec les autorités compétentes et dispose depuis plusieurs années d'un plan de crise en cas de pandémie.

26.02 - 13h45 Novartis ne prévoit pas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Novartis indique suivre de près l'évolution de l'épidémie de coronavirus. "Nous sommes en contact régulier avec nos activités commerciales locales dans la région touchée et nous suivons de près les mises à jour des institutions mondiales, notamment les Centres de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé à ce stade", indique un porte-parole.



"Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes convaincus que notre stock actuel est suffisant pour couvrir les besoins de production/distribution pour le moment", précise le porte-parole du géant pharmaceutique.

26.02 - 13h15 Plus de nouveaux cas quotidiens dans le monde qu'en Chine

Le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avec 411 nouveaux cas en Chine et 427 cas ailleurs dans le monde mardi, "le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion au siège de l'OMS à Genève.

Selon les derniers chiffres dont dispose l'OMS, la Chine a fait état de 78.190 cas au total, dont 2.178 décès.

26.02 - 13h La ligne d'urgence est prise d'assaut en Suisse

La ligne téléphonique d'urgence mise en place par les autorités suisses sur le coronavirus est prise d'assaut, a indiqué Medgate mercredi.

"Quelque 690 personnes ont appelé la ligne depuis 8 heures ce matin", a indiqué Medgate mercredi en milieu de journée. Elles ont été 1370 mardi et 1500 lundi.

Les autorités suisses n'émettent pas de restrictions de voyages, mais "ne recommandent pas les séjours en Chine", rappelle Medgate.

26.02 - 12h30 Evolution du coronavirus en Italie

Un douzième décès relié à l'épidémie de nouveau coronavirus s'est produit en Italie, où le bilan s'établit désormais à 374 cas et 12 morts, a annoncé mercredi la Protection civile.

26.02 - 12h15 Virus en Europe: source d'inquiétude mais "pas de panique"

La diffusion du coronavirus en Italie et en Europe est "un motif d'inquiétude" mais "nous ne devons pas tomber dans la panique", a déclaré mercredi à Rome la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

La responsable européenne a toutefois averti que "les systèmes de santé doivent se préparer à une augmentation des cas et à bien se coordonner", alors que les cas de contamination se multiplient dans toute l'Europe.

26.02 - 12h "Un vent de panique sur les marchés"

La Bourse suisse continuait à perdre du terrain mercredi à l'approche de la mi-journée, à l'image de ses consoeurs européennes et asiatiques, les craintes liées à l'impact du coronavirus sur la conjoncture mondiale étant élevées.

"C'est un véritable vent de panique qui s'est emparé des marchés après que l'OMC a déclaré que le monde n'était pas prêt à affronter le coronavirus. Les appels au calme du gouvernement américain n'ont fait que rajouter de l'huile sur le feu", relève l'analyste John Plassard de Mirabaud Securities.

26.02 - 11h45 La Bourse de Francfort s'enfonce

La Bourse de Francfort poursuivait sa chute mercredi, le Dax reculant brièvement de plus de 3%, dans un marché toujours plus inquiet de l'épidémie de coronavirus.

Vers 9h38, l'indice vedette reculait de 261,0 points (-2,04%) à 12'529,44 points. Le MDax des valeurs moyennes cédait de son côté 2,59%, à 26'607,10 points.

Sur une semaine, le Dax a déjà lâché plus de 8%.

26.02 - 11h30 Des Suisses en quarantaine dans un hôtel de Tenerife

Plusieurs Suisses se trouvent actuellement en quarantaine dans un hôtel de l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a indiqué le DFAE. Plusieurs clients italiens de l'établissement ont été testés positif au nouveau coronavirus.

Les Suisses, qui suivent l'ordre de quarantaine émis par les autorités locales pour l'hôtel Palace Adeje, se portent bien, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans une prise de position diffusée mercredi.

26.02 - 11h15 Des cas suspects dans le canton de Neuchâtel

Des cas suspects de coronavirus ont été signalés dans le canton de Neuchâtel. Plusieurs personnes qui avaient voyagé dans la région de Milan ont consulté les urgences de Réseau hospitalier neuchâtelois pour des problèmes respiratoires. Trois enfants figurent parmi les cas suspects.

26.02 - 11h Lufthansa gèle ses embauches

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé mercredi qu'elle allait geler ses embauches et proposer des congés sans solde à ses employés pour "affronter les effets économiques du coronavirus" alors que l'épidémie continue de progresser.

"Lufthansa met en place plusieurs mesures de réduction des coûts" explique le groupe dans un communiqué précisant toutefois que "l'effet négatif sur les résultats de la situation actuelle n'est pas encore évaluable".

Lufthansa a notamment annulé jusqu'au 28 mars ses 54 liaisons hebdomadaires entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche d'un côté et la Chine continentale de l'autre.

26.02 - 10h45 Deuxième mort en France

Un premier Français est mort du nouveau coronavirus dans la nuit de mardi à mercredi à Paris, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Il s'agit d'un homme de 60 ans. Un précédent patient était déjà mort en France, un touriste chinois de 80 ans.

Le Français décédé avait été "testé en urgence hier (mardi) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et est décédé dans la nuit", a annoncé le numéro deux du ministère, Jérôme Salomon.

26.02 - 10h30 Hotelplan enregistre des annulations

Les agences de voyage et tour-opérateurs suisses surveillent de près l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Si son impact sur les affaires est encore difficilement quantifiable, certains clients ont préféré reporter leur escapade ou choisir une autre destination.

"À ce jour, Hotelplan Suisse a enregistré des annulations ou des re-réservations individuelles de voyages en Asie pour les mois à venir" en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué auprès d'AWP Bianca Gähweiler, en charge de la communication de la filiale de Migros. "Les voyages en Asie sont actuellement réservés de manière plus prudente". Certains clients préfèrent partir vers les États-Unis ou les Émirats arabes unis.

26.02 - 10h15 Roche suit de près l'évolution de l'épidémie

Le géant pharmaceutique Roche indique qu'il recommande aux employés qui se sont rendus dans les zones touchées par l'épidémie de travailler de chez eux pendant une quinzaine de jours après leur retour. Si des symptômes apparaissent pendant cette période, ils sont invités à contacter un prestataire de soins de santé local et à suivre ses conseils, explique un porte-parole.

26.02 - 10h Danone revoit ses ambitions à la baisse

Le groupe agroalimentaire français Danone a revu mercredi à la baisse ses objectifs pour 2020 et prévoit un impact de 100 millions d'euros de l'épidémie de coronavirus sur ses ventes au premier trimestre, la Chine étant son deuxième marché.

26.02 - 9h30 Couvre-feu pour des recrues au Tessin

Après un premier cas de contamination au coronavirus au Tessin, un couvre-feu a été décrété depuis mardi pour des recrues de l'armée suisse. La mesure touche les sites militaires à Airolo, Monteceneri et Isone, a indiqué le porte-parole de l'armée Daniel Reist.

Le gouvernement tessinois doit trancher de son côté si les cours doivent reprendre ou non lundi dans les écoles après les vacances de carnaval. La décision doit tomber vendredi au plus tard, ont communiqué mardi les autorités tessinoises. Une mesure aussi drastique ne sera prise que si elle est vraiment nécessaire, ont-elles précisé.

26.02 - 9h Nestlé suspend les voyages d'affaires

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a suspendu ses voyages d'affaires jusqu'au 15 mars, a indiqué mardi un porte-parole du groupe à l'AFP. Cette décision a été prise face à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

