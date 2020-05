Sommaruga: "Le Parlement doit maintenant retrouver ses responsabilités"

lundi, 04.05.2020

Les parlementaires fédéraux entament lundi la première session extramuros à Berne de leur histoire. Elle est consacrée entièrement au coronavirus. Suivez notre Live.

La présidente de la Confédération a assuré que le gouvernement reprendrait autant que possible les demandes des commissions. (Keystone)

15h30: Aide aux acteurs culturels

15h00: le crédit de 3,7 millions pour la session extraordinaire à Bernexpo est discuté

Par 137 voix contre 56, le crédit est accepté.

12h00: Le Parlement reprend ses droits après avoir été réduit au rang de spectateur

Le débat d'ouverture prend fin après plus de deux heures. Les intervenants ont tous remercié le travail du Conseil fédéral ces dernière semaines. La question du droit d'urgence a beaucoup été reprise durant le débat, l'UDC demandant notamment une sortie très rapide de cette situation. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, a assuré que le gouvernement était déjà en train de plancher sur la question de mettre fin à l'état de situation extraordinaire. Il va bien entendu analyser les conséquences de la crise.

Dans une déclaration en ouverture de la session, elle estime important que le Parlement reprenne ses droits après avoir été réduit au rang de spectateur. Le Conseil fédéral a recouru au droit d'urgence pour parer à la crise. "Le Parlement doit maintenant retrouver ses responsabilités", a-t-elle déclaré.

La Suisse était beaucoup plus mal préparée qu'elle le pensait face à la crise, ont souligné plusieurs intervenants. Une crise que la présidente de la Confédération a défini comme la pire depuis la deuxième guerre mondiale. Les partis ont tous présenté des options différentes sur la meilleure manière d'en sortir.

La session de questions et réponses a débuté à la suite du débat. Dans la salle, de nombreuses questions critiques ont émané du groupe UDC.

La présidente de la Confédération a assuré que le gouvernement reprendrait autant que possible les demandes des commissions. Il lui soumettra un message au plus tard le 11 septembre visant à réviser les ordonnances d'urgence. L'ordonnance actuelle qui réglemente les mesures de lutte contre le virus depuis le mois de mars est valable jusqu'au 13 septembre.

11h40: Un test pour le fédéralisme

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga remercie les intervenants.Tous les département se sont engagés durant cette crise, souligne-t-elle. De nombreuses adaptations ont été faites en peu de temps durant cette crise, notamment au niveau des hôpitaux et des écoles. Cette crise était un "stress-test" pour le fédéralisme.

L'aide immédiate du Conseil fédéral a aidé transitoirement certains acteurs. Il s'agit maintenant de façon échelonnée d'aller de l'avant avec les plans de sécurité. Certains aimeraient aller plus vite ou plus lentement. Le Conseil fédéral a toujours cherché la voie médiane. Il n'a pas décidé d'un financement strict et n'a pas non plus laisser la population vouée à elle-même. La solution future sera basée sur les mêmes principes.

11h30: La phase de déconfinement sera compliquée, selon le PLR

"Personne ne pourra oublier l'apparition brutale du coronavirus en Suisse", a lancé Olivier Feller devant le Conseil national. Aujourd'hui s'annonce la phase de déconfinement et la Suisse devra balancer les intérêts, estime le PLR.

La barrière sociale doit être maintenue aussi souvent que possible et elle doit être remplacée par le port du masque s'il n'est pas possible de garder la distance sociale. Mais, le déconfinement doit être aussi rapide que possible afin que la société ne sorte pas morte d'avoir survécu au virus, a lancé le conseiller national vaudois Olivier Feller.

Le déconfinement progressif est une mesure de bon sens. Il ne faut pas opposer économie et santé. L'économie fait partie intégrante du tissu de la société. Il n'y aurait plus d'hôpitaux, plus de récoltes, plus de formation si tout restait à l'arrêt.

Mais, aucune catégorie de la population ne doit être stigmatisée lors de cette phase. Pour M. Feller, "il n'y a pas les vieux et les autres". Il faudra aussi garder un oeil sur les méfaits du virus et les moyens de le combattre.

Les solutions doivent apporter des réponses à long terme, et pas seulement sur le court terme, a avancé le Zurichois Beat Walti. La force d'innovation de la Suisse doit être préservée et améliorée. Les relations de la Suisse avec les autres pays doivent aussi être améliorées.

11h20: Vert'libéraux: préserver les acquis libéraux et l'environnement

Les acquis libéraux et l'environnement ne doivent pas faire les frais de la crise du coronavirus, estiment les Vert'libéraux. La stabilité économique et le faible endettement constituent les piliers sur lesquels la reprise pourra s'appuyer.

Il ne faut pas que l'intervention massive dans l'économie et la société ne deviennent la normalité. La Suisse a les moyens de rebondir et doit compter sur la collaboration internationale, a déclaré pour son groupe Tiana Angelina Moser.

La crise a mis en évidence une solidarité unique envers les personnes vulnérables. Mais elle a aussi montré les efforts à faire pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée pour les familles. "Cette crise doit donner la chance d'un changement", a-t-elle poursuivi.

La protection de l'environnement doit aussi être prise en compte. Le PVL soutient l'idée d'obligations vertes pour que la Suisse atteigne ses objectifs environnentaux, a ajouté le président du PVL Jürg Grossen.

11h05: La Suisse a les instruments pour maîtriser la crise, pour le PDC

La Suisse a les instruments pour maîtriser la crise liée au coronavirus, a assuré Marco Romano (PDC/TI) devant la Chambre du peuple. Selon lui, une "politique constructive et pragmatique" est nécessaire.

"Le fédéralisme est une arme qui gagne", a lancé le démocrate-chrétien. La phase à venir nécessitera de reconnaître les différences régionales. Le Tessin pourrait avoir besoin d'autres mesures.

L'objectif prioritaire doit rester la santé de la population, a-t-il poursuivi au nom du groupe du centre, en remerciant l'engagement de toutes celles et ceux qui assurent le bon fonctionnement du système et en exprimant une pensée pour les personnes qui ont perdu un proche. Les mots d'ordre doivent être la responsabilité individuelle et le respect des mesures d'hygiène.

Le PDC mise en outre sur une politique de cohésion. Un projet pour le futur du pays est nécessaire. Il doit notamment inclure la numérisation, des finances saines, la conciliation entre famille et travail ou encore un bon système de santé.

Le PEV a de son côté appelé à ne pas oublier les personnes vulnérables ou encore les fidèles dépourvus de lieu de culte. "Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs et de les corriger", a souligné Marianne Streiff-Feller.

Martin Landolt, du PBD, s'est lui fendu d'un satisfécit au gouvernement. En tant de crise, le Conseil fédéral est aux manettes. "Le Parlement doit résister à la tentation de jouer les gouvernements de l'ombre". Et d'insister: "Nous soutenons toujours le Conseil fédéral et acceptons les mesures qu'il a prises."

11h10: Les Verts veulent tirer des leçons de la crise

Le chef du groupe parlementaire des Verts Balthasar Glättli désire tirer des leçons de la crise, en Suisse mais aussi au niveau international. Des débats politiques sont nécessaires. Voulons-nous conserver l'économie grise d'hier ou voulons-nous accélérer la transition vers une économie verte? Profitons de l'occasion pour la convertir. Prenons un exemple de la rapidité avec laquelle la Suisse a pu réagir et activer des fonds. Nous savons ce qui nous attend, nous savons quoi faire». Il voit un point commun entre les crises: "La crise sanitaire et climatique ont un point commun: elles renforcent les inégalités sociales, malgré toutes les mesures d'aide".

10h45: PS: garantir 100% du salaire en cas de chômage partiel

Le parti socialiste est contre une levée trop rapide des restrictions et des mesures de protection.

Le conseiller national vaudois et leader du parti socialiste Roger Nordmann propose d'offrir un bon de 200 francs pour chaque citoyen afin de faire fonctionner les entreprises de proximité. "Ne rien faire pour l'économie coûterait plus cher car nous perdrions des emplois et accumulerons une lourde dette étant donné que les recettes fiscales s'effondreraient durablement".

En cas de chômage partiel, il faut garantir 100% du salaire et non 80%, ceci jusqu'au salaire médian. Il faut éviter une hausse des primes d'assurances maladies, et appliquer tout de suite une initiative de plafonnement des primes d' assurances maladies à 10% des revenus du ménage.

Il faut également éviter que la crise réduise durablement le pouvoir d'achat. Le conseiller national propose de financer une partie de la crise à partir d'un fonds alimenté par une fiscalité temporaire de solidarité sur les hauts revenus et les grandes fortunes.

10h30: Le groupe UDC estime que la Suisse n'était pas préparée

La Suisse a manqué de préparation pour faire face à la crise du coronavirus, critique l'UDC. Le droit d'urgence doit être abrogé au plus vite, a déclaré lundi le président du parti Albert Rösti en ouverture de la session extraordinaire des Chambres fédérales.

Malgré le plan contre les pandémies, la Suisse était mal préparée, a estimé le conseiller national bernois. Elle a manqué de produits d'hygiène comme les désinfectants, de masques et même de médicaments, notamment les anesthésiants. Ces lacunes doivent être comblées.

Le droit d'urgence doit être abrogé pour retrouver la normalité démocratique et une situation conforme à la constitution. Le groupe UDC a déposé une motion en ce sens. Ce sera nécessaire si une deuxième vague touche la Suisse, a ajouté M. Rösti. De nouvelles mesures de confinement ne sont pas supportables.

L'opposition entre la santé publique et l'économie n'a pas lieu d'être, selon le conseiller national. Sans activité économique, le pays va se paupériser ce qui se ressentira sur la santé de la population.

A l'avenir, les contrôles aux frontières devront être maintenus, a renchéri la Genevoise Céline Amaudruz. Il faut éviter que des personnes infectées n'entrent. Les employeurs ne devront embaucher que de la main-d'oeuvre indigène.

10h00: La Chambre du peuple ouvre les feux

A crise exceptionnelle, situation exceptionnelle: c'est par ces mots que la présidente du Conseil national, Isabelle Moret, a ouvert lundi matin la session extraordinaire consacrée au Covid-19 à Bernexpo.

La première citoyenne de Suisse s'est réjouie d'ouvrir cette session extraordinaire, une occasion de "permettre de dessiner plus précisément les contours de la Suisse de demain, une Suisse qui se relance, progressivement mais sûrement, en s'adaptant aux défis économiques et sanitaires".

La parole est ensuite donnée à la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.«Plus d'un tiers de la main-d'œuvre est en chômage partiel. Les hôtels n'ont pas d'invités, les artistes n'ont pas de commandes. Le moment est venu de sortir la Suisse de la crise et de la rendre plus résistante. » Le Conseil fédéral avait besoin du Parlement pour cela. «Le Conseil fédéral a été contraint de gouverner par la loi d'urgence, mais maintenant c'est à nouveau votre tour». La présidente exprime sa gratitude à tous ceux qui font avancer le pays malgré la crise, et s'engagent pour les autres.

