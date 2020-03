LIVE- La Bourse suisse repart en net repli sous les 8000 points

lundi, 16.03.2020

En continu. La Bourse suisse fait de nouveaux les frais de la volatilité élevée sur les marchés en raison du coronavirus, ouvrant en forte baisse lundi matin sous les 8000 points.

MH avec AWP



Une chute record en Australie et de nouveaux reculs au Japon et en Chine sont observés en ce lundi.(Keystone)

09h40 Hong Kong clôture en baisse de 4,03%

La Bourse de Hong Kong a de nouveau décroché lundi, à l'instar des places chinoises, clôturant en baisse de plus de 4% dans un contexte d'incertitudes économique et financière à cause de l'épidémie du Covid-19. L'indice composite Hang Seng a perdu sur la séance 969,34 points, soit 4,03% à 23.063,57 points.

09h35 La Bourse suisse repart en net repli sous les 8000 points

Après avoir rebondi vendredi en clôture de 1,17%, le SMI rechutait lundi matin peu après 9heures de 4,97% à 7947,63 points. Le SLI baissait très fortement de 6,26% à 1158,88 points tiré dans le rouge par l'ensemble des valeurs vedettes. Le SPI abandonnait pour sa part 5,07% à 9708,05 points.

AMS (-34,9%) plongeait dans les abysses, en raison du début de l'augmentation de capital et du négoce des droits de souscription.

Sonova (-10,0%) suivait en deuxième position. Le fabricant d'aides auditives a suspendu son programme de rachat d'actions, invoquant les incertitudes liées au coronavirus.

Les bancaires Credit Suisse (-7,6%) et UBS (-6,5%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-8,3%) et Swatch (-6,1%) étaient aussi vendues en masse.

09h30 La chute des prix du brut se poursuit

Les prix du pétrole continuaient à chuter lundi après le déclenchement d'une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite et un effondrement des Bourses mondiales suscitées par la pandémie de coronavirus qui a débouché sur la baisse la plus importante des cours du brut sur une semaine depuis plus d'une décennie.

Le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) est tombé brièvement sous les 30 dollars, chutant de 5,5% dans les échanges du matin en Asie avant de réduire ses pertes.

Il s'échangeait à 30,62 dollars le baril vers 7H00 GMT, en baisse de 3,40% par rapport à la fermeture de vendredi.

Le baril de Brent de la mer du Nord cédait lui 5,11% à 32,12 dollars (30,18 francs) le baril vers 7H00 GMT.

09h15 Les marchés financiers tanguent en Asie-Pacifique

Chute record en Australie, nouveaux reculs au Japon et en Chine, où la conjoncture se révèle encore pire que prévu: les Bourses ont piqué du nez lundi en Asie-Pacifique, malgré les efforts des banques centrales pour amoindrir l'impact économique du nouveau coronavirus.

Après les records de baisse inscrits la semaine dernière par plusieurs places européennes, la Bourse australienne a ouvert la semaine par une chute inédite de 9,7%, l'indice ASX 200 terminant à 5002,00 points.

La Bourse de Tokyo a clôturé en forte baisse de 2,46% à 17'002,04 points, malgré d'autres mesures dévoilées en urgence par la Banque du Japon.

En Chine, la Bourse de Shanghai a terminé en baisse de 3,4% à 2789,25 points et celle de Shenzhen en repli de 4,83% à 1712,02 points.

08h45 Le SMI semble repartir nettement en baisse lundi matin

Après avoir rebondi vendredi en clôture de 1,17%, le SMI semblait repartir nettement en baisse lundi matin. Selon les indications préalables fournies par Julius Bär, l'indice vedette chutait de 3,64% à 8063,28 points à 08h15. La Bourse suisse devrait une fois de plus faire les frais de la volatilité élevée sur les marchés et ouvrir lundi matin en forte baisse. L'action concertée des grandes banques centrales, dont la BNS, ne semblaient pas rassurer les investisseurs.

L'ensemble des valeurs vedettes était dans le rouge vif, à commencer par les bancaires Credit Suisse (-4,9%) et UBS (-5,2%).

Les cycliques étaient également lourdement pénalisée avec ABB (-5,2%) et Adecco (-4,5%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-4,0%) et Swatch (-4,0%).

Sonova (-4,8%) a suspendu son programme de rachat d'actions, invoquant les incertitudes liées au coronavirus.

AMS (-34,0%) plongeait dans les abysses, en raison du début de l'augmentation de capital et du début du négoce des droits de souscription.

Le marché élargi était aussi pénalisé. Oerlikon (-3,1%) n'arrivait pas à profiter de l'annonce de trois importantes commandes en Chine pour 600 millions de francs.