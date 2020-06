Les touristes sont à nouveau bienvenus en Italie

mercredi, 03.06.2020

L’Italie a rouvert ses frontières ce mercredi et espère que les voyageurs européens seront au rendez-vous pour redresser son secteur touristique.

Le tourisme est un secteur clé de l'économie italienne. Avec l'ouverture des frontières, le pays espère sauver cette industrie.

Des frontières rouvertes aux touristes et des Italiens autorisés à passer d'une région à l'autre: l'Italie a franchi une étape cruciale dans son retour à la normale, après avoir été endeuillée par la pandémie de coronavirus.

Dans l'espoir de sauver son industrie touristique si importante pour son économie, l'Italie - dont une des régions, la Lombardie, a été l'épicentre de la pandémie en Europe - a rouvert mercredi ses frontières aux touristes européens, sans restrictions.

Les Italiens peuvent désormais circuler librement entre les régions. Les interdictions de grands rassemblements et l'obligation du port du masque dans les lieux clos et dans les transports publics restent cependant en vigueur.



Pour rappel, la Suisse maintient quant à elle ses contrôles à la frontière avec l'Italie, malgré la décision de son voisin de lever les restrictions d'entrée.

Démarrage sur les chapeaux de roue pour l’application nationale

Sur place, l'application de traçage des contacts dans sa lutte pour endiguer la propagation du Covid-19 a été téléchargée par 500.000 personnes en 24 heures. Ceci la place en tête des téléchargements nationaux, écrit le Corriere della Sera.

«Elle a été appréciée pour sa simplicité et les citoyens ont compris son utilité», a commenté la ministre pour l'Innovation Paola Pisano, citée par le journal. Ce résultat est d'autant plus surprenant que l'application ne sera opérationnelle qu'à partir du lundi 8 juin dans quatre régions qui la testeront, tandis que les seize autres suivront en principe une semaine plus tard.

L'application Immuni a été réalisée par la société Bending Spoons de Milan. Créée avec le soutien d'un centre médical, elle respecte les règles énoncées par l'Union européenne, selon le gouvernement italien. Elle est basée sur la technologie bluetooth et non sur la géolocalisation. Chacun est libre de la télécharger et dispose du contrôle de ses données personnelles qui ne quittent pas le téléphone de l'utilisateur.

Si une personne qui utilise l'application découvre qu'elle est positive au Covid-19, c'est elle qui envoie ses données à un serveur qui remonte dans le temps afin de retrouver ses contacts via bluetooth et avertir ceux susceptibles de l'avoir croisée. La société Bending Spoons a cédé gratuitement tous les droits d'utilisation de l'application, ainsi que ses prochaines mises à jour, au gouvernement, selon la même source. (ATS/AFP)



