Les magasins d'ameublement Lipo lancent leur propre carte de crédit

mercredi, 04.12.2019

Lipo Marché d'Ameublement lance une carte de crédit sans cotisation annuelle, appelée "Lipo Mastercard".

Lipo Marché d'Ameublement figure au rang des cinq plus grands magasins de meubles de Suisse.(Keystone)

Un nouveau détaillant se lance dans les affaires de cartes de crédit. A la faveur d'un partenariat avec le prestataire de services financiers zurichois Cembra Money Bank, le spécialiste bâlois de l'ameublement Lipo Marché d'Ameublement lance sa propre carte de crédit sans cotisation annuelle, appelée "Lipo Mastercard".



Le contrat entre les deux partenaires court jusqu'en 2024 et dispose d'une option de prolongation, écrit mercredi le prestataire de services financiers établi à Zurich. La collaboration permet à Cembra Money Bank d'étendre ses affaires en matière de carte de crédit, une de ses spécialités avec l'octroi de crédits privés et de leasing.



Cembra Money Bank collabore déjà avec Migros, le Touring Club Suisse (TCS), Conforama et la Fnac et compte avec ces derniers pas moins de 900'000 clients, qui s'ajoutent à ceux de ses propres programmes de cartes de crédit.



Lipo Marché d'Ameublement figure au rang des cinq plus grands magasins de meubles de Suisse. L'entreprise établie à Reinach dispose de 22 magasins sur sol helvétique.(awp)