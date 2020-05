Implenia veut lever 100 millions grâce à la cotation d'Ina Invest

L'introduction en Bourse suisse de la société Ina Invest devrait rapporter un gain brut de 100 millions de francs au constructeur Implenia.

Le géant de la construction Implenia estime que la cotation de sa société Ina Invest à la Bourse suisse devrait rapporter un gain brut de 100 millions de francs. Le capital-actions de la nouvelle entreprise, fruit de l'activité immobilière du groupe zurichois, sera augmenté par l'émission de quelque 5,17 millions de titres d'une valeur nominale de 0,03 franc.



L'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) augmentera de 140% le nombre de titres de l'entreprise immobilière, précise jeudi Implenia dans un communiqué. Le prix de souscription ne dépassera pas 22,42 francs par titre, conformément à la valeur nette d'inventaire d'Ina Invest au 31 mars dernier.



Les actionnaires existants recevront des droits de souscriptions qui ne seront ni cotés ni négociés et deviendront caducs s'ils ne sont pas exercés durant la période de souscription, entre le 3 et le 10 juin. Ces investisseurs recevront sept nouvelles actions pour 25 droits de souscription détenus.



Premier propriétaire immobilier privé de Suisse, l'assureur Swiss Life avait d'ores et déjà manifesté son intérêt quant à l'acquisition d'une part plafonnée à 15% et s'était engagé à placer une offre contraignante de quelque 30 millions de francs lors de la constitution du carnet d'ordres.



Au terme de l'opération, Implenia détiendra 40% des droits de vote d'Ina Invest.

Le prospectus d'émission et de cotation sera publié d'ici le 2 juin. Le premier jour de négoce de l'ensemble des actions Ina Invest est toujours prévu le 12 juin.



Cette IPO avait été annoncée à fin février. L'assemblée générale d'Implenia a accepté le 24 mars l'externalisation du portefeuille immobilier du géant de la construction et la création de la société Ina Invest.(awp)