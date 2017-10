Une commission temporise sur le prix minimum du sucre en Suisse

mercredi, 18.10.2017

L'introduction d'un prix minimum du sucre en Suisse, pour contrer les importations européennes à bon marché, ne convainc pas la commission de l'économie du Conseil des Etats. Par 10 voix contre 3, elle n'approuve pas la décision de donner suite à l'initiative parlementaire de Jacques Bourgeois (PLR/FR).

Selon M. Bourgeois, la situation n'est plus tenable. L'Union européenne va supprimer dès octobre 2017 les quotas de production de sucre et les restrictions à l'exportation. L'économie a déjà anticipé le mouvement et les prix ont chuté d'environ 30%.

Jacques Bourgeois propose d'adapter les droits de douane et de fixer un prix minimum pour le sucre importé. Une telle démarche, si elle se base uniquement sur le prix du sucre brut, serait compatible avec les accords bilatéraux qui excluent taxes et remboursement pour le sucre entrant dans la composition de produits alimentaires transformés. Et il est possible de prendre des mesures spécifiques pour assurer la compétitivité de l'industrie agroalimentaire.

Pour la commission de l'économie du Conseil des Etats, l'instrument de l'initiative parlementaire n'est pas approprié. Elle suggère plutôt d'attendre les résultats des négociations en cours entre les producteurs suisses de betteraves sucrières et les entreprises suisses de transformation du sucre.

La commission suit l'évolution de la situation "avec une attention particulière". Elle se réserve également le droit de s'informer de l'état des négociations au printemps 2018 et de déposer une nouvelle intervention au besoin.

Le dossier retourne à la commission de l'économie du National.(awp)