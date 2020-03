Génie et déchet des réseaux sociaux

vendredi, 13.03.2020

L’intelligence humaine dans les réseaux de communication numériques, une bonne affaire pour le contenant ou pour le contenu ?

Pécub



L’intelligence cela n’est pas ce que l’on sait ; l’intelligence c’est ce que l’on fait quand l’on ne sait pas. Jean Piaget. Le génie cela n’est pas ce que l’on fait avec ce que l’on nous a mis dans le cerveau ; le génie c’est ce que l’on fait avec ce que l’on ne nous a pas mis dans le cerveau. Elève de Jean Piaget. Les circuits d’échange de pensées, d’intelligence, d’idées, mais aussi de stupidité et de sottise véhiculent l’image parfaite de notre humanité. Beaucoup de rien dans presque-tout. Un repas en tête-à-tête avec un industriel à la réussite magnifique, ses collaborateurs l’appelaient « le génie de la molécule », il se penche vers moi, sourit et me dit : vous savez, aujourd’hui, pour élaborer quelques nanogrammes d’une substance qui fera vivre un peu plus longtemps trois ou quatre milliardaires choisis, on va fabriquer des tonnes de déchets. Instantanément nous partons les deux dans un immense éclat de rire. Une joie et un bonheur de complicité.

Ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Qu’avons-nous appris de ce proverbe antédiluvien ? L’idée parait séduisante, encore personne n’y a pensé, il y a un business à réaliser. Vite, un juriste, un financier, un, une, secrétaire, un chef de projet, une équipe, un, une RH, des locaux, un CEO, un conseil d’administration, des salaires, un, une chargée en relations publiques, une conférence de presse, appel aux investisseurs, par ici les millions. Equiper les paillasses, deux ou trois microscopes atomiques, des robots de laboratoire, des séquenceurs logico- bio-numériques, des centrifugeuses à décantation accélérée, des incubateurs, des analyseurs, de la verrerie, des pipettes, du petit matériel, des évaluateurs à particules, des étuves à stérilisation, des balances de précision, un kit d’électrophorèse augmentée, divers réactifs granulométriques, une cohorte de rats certifiés, stockage, maintenance, consommables, chaises, tables, bref, le strict minimum nécessaire pour travailler. La démarche fait sérieux. Nanogrammes de succès au programme. Quelques tonnes de déchets en effet secondaire.

Les investisseurs sont sous le charme. La réussite est garantie. Les dividendes pré-spéculés.

Les réseaux sociaux sont un laboratoire sophistiqué d’analyse, de décantation, de centrifugation, de distillation, d’électrophorèse, de recherche, de développement, de stockage, d’évaluation, de décantation, de sublimation, de stérilisation de la pensée humaine. Une plomberie neuronale connectée à tous les cerveaux en réticularités numérisées. Des tuyaux de transfert, des robinets à messages, des joints de passage, une architecture audacieuse d’urbanisation des contenants. Des passages obligés, des impasses, des sens interdits, des plages de divertissement, des zones d’addiction, des accumulateurs de perte de temps. Cela rapporte gros.

La plomberie est un chef d’œuvre bombastique ! Un détail à vérifier toutefois, la présence de génie dans les circuits.