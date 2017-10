Strateo élu meilleur courtier en ligne Suisse 2017

vendredi, 13.10.2017

L’Institut Suisse des Tests de Qualité décerne le Prix du Meilleur courtier en ligne de l’année 2017 à Strateo, en lice parmi les 10 principaux acteurs du secteur.

Fabien Vrignon, Directeur Général de Strateo en Suisse.

Strateo obtient le titre très convoité de meilleur courtier en ligne 2017 décerné par l’Institut Suisse des Tests de Qualité (ISTQ). En lice parmi ses 10 principaux concurrents actifs en Suisse, Strateo a obtenu la meilleure note générale et un taux de réussite de 82,6%. Les tests de qualité comprenaient des critères de conditions tarifaires, de variété de l’offre, de confort, de transparence et de service clientèle

Strateo offre à ses clients basés en Suisse et à l’étranger une plateforme unique de trading online, régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, en phase avec sa vision stratégique d’innovation permanente, et à des tarifs compétitifs. Son orientation résolument internationale assure aux traders un accès aux plus grands marchés mondiaux d’actions et d’autres produits d’investissement rigoureusement sélectionnés.

Strateo a décroché le meilleur prix dans la catégorie Service à la clientèle grâce à son équipe d’experts.