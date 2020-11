Un prix pour l'Institut Ludwig à Lausanne

samedi, 14.11.2020

L'institut rattaché au Chuv et à l'Unil a été honorée pour ses travaux dans le domaine de l'immunothérapie du cancer.

La branche lausannoise de l'Institut Ludwig a été honorée lors du congrès annuel de la Society for Immunotherapy for Cancer (STIC), la société internationale la plus prestigieuse dans le domaine de l'immunothérapie du cancer.

L'Institut Ludwig à Lausanne a été récompensé pour ses travaux dans le domaine de l'immunothérapie du cancer. Rattaché au CHUV et à l'Université de Lausanne, il a reçu un prix international pour sa contribution à cette thérapie.

La branche lausannoise de l'Institut Ludwig a été honorée lors du congrès annuel de la Society for Immunotherapy for Cancer (STIC), la société internationale la plus prestigieuse dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, indique samedi le CHUV.

L'équipe dirigée par le professeur George Coukos a reçu le "Team Science Award". Ce prix récompense ses diverses contributions à la compréhension de l'immunobiologie et à l'amélioration des résultats des patients atteints de cancer.

"C'est une reconnaissance mondiale pour la communauté scientifique lausannoise, pour les investissements visionnaires des institutions et des autorités, au moment où nous franchissons des étapes importantes dans le développement de nouvelles immunothérapies", se réjouit le professeur Coukos, cité dans un communiqué.

L'Institut Ludwig, créé en 1971 aux Etats-Unis, a contribué pour plus de 2,7 milliards de dollars à la recherche sur le cancer. L'organisation soutient six sites en Amérique et trois en Europe. La branche lausannoise a été lancée en 1973.(ats)