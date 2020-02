Idorsia va lancer son premier produit contre l'insomnie en 2020

jeudi, 06.02.2020

L’innovation est efficace. Deux nouvelles molécules sont entrées en développement clinique. Lancement prévu en 2020 du premier produit contre l’insomnie.

Philippe Rey



Jean-Paul Clozel. Idorsia a commencé en 2019 à bâtir des capacités commerciales considérables.

Idorsia Pharmaceuticals semble sur le point d'aboutir. Son innovation déploie ses effets. Deux nouveaux médicaments sont entrés en développement clinique et renforcent le pipeline de l’entreprise basée à Allschwil. La firme, qui a été détachée d’Actelion et est cotée depuis juin 2017 sur SIX...