Hilti perçoit une reprise d'activités après huit mois en 2020

vendredi, 25.09.2020

L'industriel liechtensteinois Hitli constate les prémices d'un rétablissement de ses activités suite à la pandémie du Covid-19.

La gestion de la crise s'avère ainsi moins périlleuse qu'initialement redouté.(Keystone)

Le producteur d'outillage professionnel et de systèmes de fixation Hilti a essuyé un ralentissement de son activité attribuable à la pandémie de Covid-19. L'industriel liechtensteinois constate toutefois après au terme des huit premiers mois de l'année les prémices d'un rétablissement.



Le chiffre d'affaires sur la période s'est contracté de 12,3% à 3,43 milliards de francs. Hors effets de changes, le repli est ramené à 7,3%. Le résultat opérationnel a reculé dans la même proportion pour s'affaisser à 445 millions. Le bénéfice net s'est étiolé de près de 14% à 13,9 millions, égraine le compte-rendu intermédiaire diffusé vendredi.



"Après un passage à vide printanier attribuable au confinement, nos chiffres indiquent une reprise progressive amorcée en juin", assure le directeur général Christoph Loos, cité dans le communiqué.



La gestion de la crise s'avère ainsi moins périlleuse qu'initialement redouté mais l'optimisme affiché par le patron demeure teinté de prudence, en raison notamment d'une disparité importante entre les divers débouchés régionaux ainsi que la persistance des incertitudes.



La construction en région méditerranéenne, de même qu'en Inde ou encore à Singapour a particulièrement souffert des drastiques mesures de confinement imposées par les autorités locales. Le nord de l'Asie, l'Amérique du nord ou encore l'Europe septentrionale ont à cet égard été relativement épargnés.



Le déclin des ventes doit être ramené sur l'ensemble de l'exercice à environ 5% en monnaies locales et 10% en francs.(AWP)