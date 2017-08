Siemens continue à progresser dans le secteur du transport

jeudi, 03.08.2017

L'industriel allemand Siemens a confirmé jeudi ses prévisions 2017 après un bénéfice net en légère hausse au troisième trimestre, et ce malgré une baisse de grosses commandes dans l'énergie.

Siemens et son prototype RRX. (Keystone)

Dans le détail, le bénéfice net de Siemens a atteint 1,464 milliard d'euros, en hausse de 7%. Le chiffre d'affaires de l'entreprise fabriquant des turbines, des trains ou encore des éoliennes a de son côté augmenté de 8% à 21,413 milliards d'euros entre avril et juin, son exercice annuel commençant en octobre.

Les entrées de commandes de Siemens ont perdu 6% à 19,8 milliards d'euros entre avril et juin en raison d'une baisse des volumes des grosses commandes dans le secteur énergétique.

"Nos équipes partout dans le monde ont réalisé un solide trimestre", a souligné dans un communiqué Joe Kaeser, patron du groupe dont le mandat sera prolongé jusqu'à 2021.

Alors que les rumeurs sur un rapprochement imminent avec son concurrent canadien Bombardier dans le domaine ferroviaire se renforcent, Siemens a notamment insisté sur la bonne progression de ses activités dans le secteur du transport, avec un bond de 111% des commandes sur un an, portées par la production de locomotives.

Siemens a par ailleurs annoncé jeudi que l'introduction en Bourse -évoquée de longue date- de sa très rentable filiale d'équipements médicaux Healthineers aurait lieu autour de la mi-2018.

Siemens a réitéré ses prévisions pour l'année après les avoir relevées fin janvier, à la suite d'un fort démarrage de son exercice.

Le bénéfice par action devrait donc bien atteindre entre 7,20 et 7,70 euros, le chiffre d'affaires augmenter "modestement" (hors effets de change et de périmètre) et la marge de son activité industrielle, la principale, devrait atteindre entre 11% et 12%.

Ces dernières années, Siemens a été fortement restructuré, un tri ayant été fait dans des activités qui étaient devenues très disparates au fil du temps.