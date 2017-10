1,8 million d’emballages de lait vante le métier de technologue du lait

jeudi, 19.10.2017

L’industrie laitière suisse renforce son offensive pour la relève et fait désormais de la publicité pour le métier de technologue du lait sur 1,8 million d’emballages de lait.

Les produits laitiers d’Emmi, ambassadeurs du métier de technologue du lait.

Ces deux dernières années, l’industrie laitière suisse a nettement renforcé sa publicité pour la relève des métiers de technologue du lait et d’employé en industrie laitière. Non seulement l’identité visuelle, à savoir le logo, le site Internet, la présence sur les réseaux sociaux et dans les foires professionnelles, a été entièrement repensée, mais on recourt aussi, de plus en plus, aux produits eux-mêmes pour mettre en avant les professions de la branche.

Après Schwyzer Milchhuus et Migros, qui ont déjà fait de la publicité pour la relève sur 100'000 bouteilles de lait en novembre 2016, c’est maintenant au tour d’Emmi, le plus grand transformateur de lait du pays, d’orner ses emballages de lait d’annonces pour le métier de technologue du lait. Ainsi, 1,8 million d’emballages sont en vente depuis peu et invitent les jeunes à combiner nature et technique avec un soupçon de magie.

Parler des métiers de l’industrie laitière au petit-déjeuner

Derrière cette action publicitaire se cache l’idée que « les jeunes prennent les grandes décisions concernant leur avenir professionnel dans leur sphère personnelle, comme l’a montré une étude sur le choix du métier portant sur un échantillon de 1’000 personnes », explique Hans Aschwanden, président de la Société Suisse d’Industrie Laitière, chargé de la promotion de la relève dans l’industrie laitière pour 500 fromageries et 20 entreprises industrielles.

« Lorsque parents et jeunes discutent des produits et du métier de technologue du lait, ils font le lien avec les saveurs dont ils font chaque jour l’expérience – qu’il s’agisse du lait, du fromage, des yogourts, de la glace, des milkshakes ou du Caffè Latte. » Hans Aschwanden est convaincu que les 1,8 million d’emballages donneront un nouvel élan à la promotion de la relève.

Depuis septembre 2016, le nouveau site est en ligne et plus de 700'000 personnes ont visionné les vidéos dans lesquelles les apprentis présentent leur métier. Les statistiques sont prometteuses pour cette année. Bien que la campagne ne court que depuis peu, on enregistre une augmentation de 8% des inscriptions du nombre d’apprentis par rapport à l’année dernière. Hans Aschwanden ne veut toutefois pas tirer des conclusions sur les efforts de l’industrie laitière après une si courte période : « Jusqu’en 2016, environ 350 technologues du lait et employés en industrie laitière étaient formés chaque année. Nous nous sommes fixés l’objectif ambitieux d’atteindre 500 apprentis. Mais nous sommes conscients que l’évolution démographique va à l’encontre de cet objectif. Un nombre croissant de branches enregistre une perte de 20 à 40% de leurs apprentis même si des montants de plus en plus conséquents sont investis dans la publicité pour la relève. Nous sommes donc d’autant plus contents de constater que, dans le secteur laitier, les efforts conjugués des fromageries et de l’industrie portent leurs premiers fruits et qu’une tendance à la hausse se dessine.

Engagement pour la relève

Steffen Trindler, directeur de la formation professionnelle chez Emmi, considère que la publicité pour la relève faite sur les produits s’inscrit dans les efforts menés par l’entreprise en faveur de la formation professionnelle duale : « Emmi est depuis toujours fortement engagée dans la publicité pour la relève. Chaque année à Ostermundigen, nous organisons ainsi la journée de découverte des métiers durant laquelle quelque 250 jeunes et parents font la connaissance des neufs apprentissages proposés par Emmi.