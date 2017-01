L'industrie MEM devrait légèrement remonter la pente en 2017

mardi, 10.01.2017

L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) devrait légèrement remonter la pente en 2017, après deux années difficiles liées à l'abandon du taux plancher, a estimé mardi Credit Suisse dans une étude. La cherté du franc reste cependant un défi majeur pour les entreprises du secteur.



Les disparités ont été marquées en fonction de la taille des sociétés, les plus grandes ayant mieux surmonté le renchérissement du franc que les petites.



Les économistes de Credit Suisse s'attendent à "un potentiel de croissance supérieur à la moyenne" pour les prestataires informatiques, l'industrie pharmaceutique, la santé et les technologies médicales "en raison de plusieurs grandes tendances telles que la numérisation et le vieillissement démographique".



La tendance devrait s'améliorer cette année et les différences entre acteurs se réduire, grâce à une stabilisation des taux de change et la reprise de la conjoncture mondiale. L'industrie MEM devrait réaliser cette année "une légère hausse des exportations (...) en particulier dans l'industrie des machines".



Dans les trois à cinq années à venir, le secteur informatique présente le plus fort potentiel, "car la branche profite de progrès technologiques et de la numérisation croissante de l'économie et de la société", selon les estimations des spécialistes.



Les secteurs de l'hôtellerie et du commerce de détail devraient pour leur part afficher une stabilisation. Les économistes ont cependant averti que "la reprise n'a pas encore atteint pleinement tous les secteurs", pointant notamment vers les horlogers dont les exportations ont chuté de plus de 10% en 2016.



Le secteur horloger devrait ainsi faire figure d'exception et ne pas enregistrer de rebond les douze prochains mois, en raison notamment des risques d'attentats en Europe qui freinent le tourisme et donc l'achat de montres. - (awp)