Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance en 2019

mardi, 14.01.2020

Lindt & Sprüngli a amélioré ses ventes l'an dernier, s'appuyant sur toutes les régions et sur l'ouverture de nouvelles boutiques, malgré des marchés saturés. La région Amérique du Nord a nettement accéléré.

Les recettes ont augmenté dans toutes les régions.(Keystone)

Le chocolatier Lindt & Sprüngli a enregistré un chiffre d'affaires de 4,51 milliards de francs en 2019, soit une croissance organique de 6,1%, selon le communiqué paru mardi. En francs, les ventes ont progressé de 4,5%. Le chiffre d'affaires correspond au consensus AWP, quand la croissance organique fait un peu mieux que prévu.



Les recettes ont augmenté dans toutes les régions. En Europe, elles ont atteint 2,1 milliards de francs (+6,2%). Le groupe a réussi à gagner des parts de marché, en progressant plus vite que le marché. Les ventes ont crû en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le Royaume-Uni a même enregistré une croissance à deux chiffres.



L'Amérique du Nord, qui représente près de 40% des ventes du groupe, se porte mieux. La croissance a atteint l'an dernier 5,4% à 1,7 milliard de francs, contre une progression de 2,8% un an plus tôt. La rationalisation des activités se poursuit avec la fermeture planifiée d'une usine dans le Colorado, réduisant le nombre d'unités à cinq aux Etats-Unis. Le groupe compte aussi fermer environ 25 magasins en difficulté en 2020 et 2021.



"Malgré les changements dans le commerce de détail, caractérisés par une pression substantielle sur les prix, les trois marques, Lindt, Ghirardelli et Russell Stover, ont contribué de manière égale à ce solide résultat", selon le texte. Le groupe des bords du lac de Zurich indique profiter de la croissance que connaît le marché du chocolat premium.

Un réseau de 500 points de vente dans le monde

Le reste du monde a connu une croissance plus modérée qu'en 2018 (+7,6% contre 10,3%) à 600 millions de francs. Les marchés japonais, chinois et brésilien ont toutefois connu une progression à deux chiffres.Le chocolatier de Kilchberg s'appuie désormais sur un réseau de 500 boutiques et cafés, qui ont notamment du succès au Japon et au Brésil, selon le document.Il indique par ailleurs que deux ajustements exceptionnels non récurrents n'auront pas d'impact sur le bénéfice net déclaré et le bénéfice par action du bilan 2019. Des coûts de restructuration aux Etats-Unis d'environ 60 millions de francs nets d'impôts seront compensés par un avantage fiscal unique du même montant lié à la réforme fiscale suisse.Lindt & Sprüngli confirme les objectifs de ventes à moyen et long terme de 5 à 7% et une marge opérationnelle qui doit toujours progresser de 20 à 40 points de base (pb) annuellement.Les chiffres détaillés seront publiés le 3 mars.(awp)