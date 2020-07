Bourse Zurich: ouverture en hausse dans la foulée du Nasdaq

jeudi, 02.07.2020

L'indice vedette SMI a ouvert avec une hausse de 0,66% à 10'157,45 points, tandis que le SLI s'adjugeait 0,71% à 1521,63 points. Les plus fortes progressions étaient enregistrées par Sonova (+1,5%), Richemont (+1,1%) et SGS (+1,1%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,4%) progressaient également.

La Bourse suisse a ouvert en hausse jeudi matin, après l'envolée du Nasdaq la veille à Wall Street. Les investisseurs étaient dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, anxieux de voir si la première économie mondiale arrive à redémarrer malgré la pandémie de coronavirus.

Les principaux indices de la Bourse de New York ont connu des fortunes diverses mercredi soir, le Dow Jones Industrial Average faisant une pause (-0,30%) après un début de semaine en trombe et le Nasdaq atteignant un nouveau record (+0,50%).

Les Etats-Unis vont publier en début d'après-midi les données sur le taux de chômage et créations d'emplois. Selon l'enquête mensuelle ADP mercredi, les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 2,4 millions d'emplois en juin, moins qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 3,75 millions d'emplois créés.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage du nouveau record historique pour le Nasdaq. La volatilité devrait cependant être de mise avant la publication des chiffres de l'emploi américain qui pourraient confirmer qu'il ne faut pas parier sur un scénario en V lorsque l'on parle d'économie", a estimé John Plassard, analystes chez Mirabaud Securities.

Les tensions politiques à Hong Kong suscitaient aussi l'inquiétude. Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong, la police a procédé aux premières arrestations en vertu de ce texte qui rend la justice chinoise compétente pour les crimes les plus graves dans ce domaine.

Les plus fortes progressions étaient enregistrées par Sonova (+1,5%), Richemont (+1,1%) et SGS (+1,1%). Les analystes de JPMorgan ont relevé l'objectif de cours du groupe de luxe genevois de cinq à 65 francs.

Novartis (+0,1%) ne semblait pas être pénalisé dans l'immédiat par une amende de près de 730 millions de dollars aux Etats-Unis, pour mettre fin à des poursuites engagées par la justice américaine qui accusait notamment le groupe pharmaceutique d'avoir versé d'importants dessous-de-table à des médecins.

Parmi les rares perdants figuraient Partners Group (-0,3%) et Temenos (-0,2%).

Sur le marché élargi, Ascom (+1,1%) montait, après avoir décroché un contrat de plus de 5 millions de francs en Allemagne.(awp)