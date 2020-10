Alors que le marché chinois s’envole, les actions suisses sortent juste la tête de l’eau

mercredi, 14.10.2020

L’indice SPI, aidé par les dividendes, reprend une timide avance sur son niveau de début d’année. S’il fait mieux que la majorité des Bourses européennes en 2020, l’écart se creuse avec les Etats-Unis et la Chine.

Philippe Rey



Des écarts considérables existent entres les titres les plus en vogue et ceux qui ont chuté sur le marché SIX Swiss Exchange.