Services et industries en mauvaise posture, selon l'indice Raiffeisen PME PMI

vendredi, 01.05.2020

L'indice Raiffeisen PME PMI a chuté en avril. Dans l’industrie, plus de 70% des sociétés sondées ont diminué leur volume de production.

La mise en place de mesures d'hygiène pèse sur la production, dans le secteur industriel. (Keystone)

La situation des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse s'est fortement détériorée en avril à cause de la crise du coronavirus. L'indice des directeurs d'achat PME PMI de Raiffeisen a chuté à 30,6 points contre 41,4 points auparavant. Un indice sous 50 points signifie qu'une économie ou un secteur est en repli.

Le lockdown ordonné mi-mars par le conseil fédéral a fortement impacté l'économie suisse et en particulier les entreprises de services liés à la personne, ont souligné vendredi les économistes de Raiffeisen. Les entreprises industrielles n'ont pas été soumises à une interdiction de travailler.



Cependant, la crise du coronavirus a désormais touché de plein fouet l'industrie suisse. Plus de 70% des sociétés sondées ont fait état d'un plus faible volume de production que le mois précédent et le sous-indice a chuté à 20,0 de 37,7 points.

Un fabricant d'appareils de précision de la région de Brugg/Zurzach a expliqué que la mise en place de mesures d'hygiène a pesé sur la production, qui a été réduite d'un tiers. Quelques autres sondés ont même dû stopper entièrement la production, y compris des PME de plus grande taille. Un fabricant de machines de la région de Lugano a dû interrompre la production, certains de ses salariés ayant été contaminés par le virus.

En repli depuis novembre

Actuellement, les mesures de chômage partiel concernent plus l'industrie que le secteur des services. Selon le Seco, en avril, plus de 43% des employés dans l'industrie étaient au chômage partiel, pour une moyenne de 35% pour l'ensemble de l'économie. Le sous-indice PME PMI de l'emploi témoigne de cette évolution: en avril, il a plongé à 26,8 après 43,8 en mars.



Pour retrouver un indice PME PMI au-dessus de la barre des 50 ponts, il faut remonter à novembre 2019. Le secteur des PME est donc en repli depuis 5 mois.

L'indice PMI des directeurs d'achat de l'économie suisse sera publié lundi 4 mai. Selon le sondage AWP, l'indice de l'industrie devrait avoir baissé à 35-38 points après 43,7 en mars. Pour l'indice des services, les économistes prévoient 14,5-25,0 points. En mars, cet indice avait déjà chuté à 28,1 de 51,9 points. (AWP)