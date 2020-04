Le moral des PME s'effondre en mars

mercredi, 01.04.2020

L'indice PMI PME des responsables d'achats de petites et moyennes entreprises a cédé près de 4 points pour s'établir à 41,4 points.

Le moral des PME est plombé par la pandémie de Covid-19. (Pixabay)

Le moral des petites et moyennes entreprises helvétiques a poursuivi en mars son déclin à un rythme accéléré, plombé par la pandémie de Covid-19. Alors qu'une récession se dessine de plus en plus inéluctablement sur l'année en cours, les sociétés industrielles sont particulièrement frappées, selon la prise de température périodique de Raiffeisen diffusée mercredi.

Raiffeisen précise que certains sondés ont envoyé leurs réponses avant la déclaration mi-mars par le Conseil fédéral de l'état de situation exceptionnelle et que l'indice aurait sinon plongé de manière encore plus marquée.

L'indice PMI PME des responsables d'achats de petites et moyennes entreprises a cédé près de 4 points pour s'établir à 41,4 points. Les sous-composantes "entrées de commandes" et "production" ont dégringolé de respectivement 12,7 points à 34,1 points et 5,8 points à 37,7.

"Délais de livraison" et "stocks d'achats" en revanche ont enflé de près de 5 et près de 2 points, à respectivement 52,4 et 50,6 points.

Les auteurs de l'étude soulignent que cette évolution ne saurait être interprétée comme un signal positif. Les réserves de pièces et composants augmentent essentiellement en raison de l'effondrement des ventes, tandis que l'allongement des temps de livraison répond à des entraves dans les chaînes de production et de livraison. (awp)