Tokyo retombe de ses sommets, le Nikkei cède 0,26%

mercredi, 21.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, malgré un démarrage positif, a fini mercredi en baisse au lendemain d'un nouveau sommet en plus d'un an, les investisseurs faisant preuve de peu d'entrain à l'approche des fêtes.



A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,26% (-50,04 points) à 19.444,49 points.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part reculé de 0,48% (-7,42 points) à 1.544,94 points.



Sur le volet des changes, le dollar refluait légèrement, à 117,65 yens, contre 117,75 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro valait autour de 122,45 yens, contre 122,30 yens. - (awp)