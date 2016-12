Tokyo: le Nikkei au plus haut depuis un an

lundi, 12.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini lundi à un nouveau sommet en près d'un an, aidé par l'accord de réduction de l'offre de pétrole scellé à Vienne par 11 pays producteurs hors Opep.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,84% (+158,66 points) à 19.155,03 points. Il n'avait pas atteint ce niveau depuis le 17 décembre 2015 et se situe donc à un nouveau record pour 2016.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini lundi à un nouveau sommet en près d'un an, aidé par l'accord de réduction de l'offre de pétrole scellé à Vienne par 11 pays producteurs hors Opep et par la hausse du dollar en amont d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).



A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,84% (+158,66 points) à 19.155,03 points. Il n'avait pas atteint ce niveau depuis le 17 décembre 2015 et se situe donc à un nouveau record pour 2016.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pris de son côté 0,40% (+6,07 points) à 1531,43 points.



Sur le volet des changes, le dollar s'affichait autour de 115,55 yens, contre 114,40 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, en raison de spéculations sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. L'euro montait aussi, à 122,00 yens (contre 121,45 yens). - (awp)