Tokyo: le Nikkei finit en baisse de 0,16%, marché au ralenti

lundi, 26.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,16% lundi, victime de prises de bénéfices sur un marché archi-calme marqué par la prudence découlant notamment d'une hausse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 31,03 points à 19.396,64 points. Il avait déjà reflué mercredi et jeudi avant la journée fériée de vendredi.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a cédé pour sa part lundi 0,37% (-5,68 points) à 1.538,14 points.



La séance a été on ne peut plus calme, avec seulement 1,44 milliard de titres échangés sur le premier marché, alors que nombre d'autres places financières mondiales sont fermées ce lundi, lendemain de Noël.



Du côté des monnaies, le dollar fléchissait à 117,07 yens, contre 117,68 yens jeudi dernier à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro valait autour de 122,50 yens, contre 122,80 yens. Ces mouvements encouragent la vente d'actions de groupes exportateurs. - (awp)