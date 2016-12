Tokyo finit en baisse de 0,09% avant la pause de Noël

jeudi, 22.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,09% jeudi, victime de prises de bénéfices avant un vendredi férié précédant le week-end de Noël.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 16,82 points à 19.427,67 points. Il avait déjà reflué mercredi après un sommet en plus d'un an consécutif à pas moins de 10 séances positives sur les 11 précédentes.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a cédé pour sa part jeudi 0,07% (-1,12 point) à 1.543,82 points.



Du côté des monnaies, le dollar était à peu près stable à 117,68 yens. L'euro valait autour de 122,80 yens, contre 122,45 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte.



Les investisseurs se montrent prudents alors que les marchés ont été surpris par une hausse des réserves de pétrole aux Etats-Unis et du fait de quelques inquiétudes sur le sort de banques européennes.



La Bourse de Tokyo sera fermée vendredi, jour férié pour l'anniversaire de l'empereur Akihito qui fêtera ses 83 ans. - (awp)