Tokyo: le Nikkei finit au plus haut depuis un an

vendredi, 16.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a aligné vendredi sa neuvième séance positive, une série inédite depuis fin mai 2015 qui l'a porté au plus haut depuis un an, sur fond de repli du yen après la réunion de la Fed.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,66% (+127,36 points) à 19.401,15 points, son niveau le plus élevé depuis le 8 décembre 2015 (19.462,60 points).

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part progressé de 0,52% (+7,95 points) à 1.550,67 points.



Sur le volet des monnaies, le dollar continuait de s'envoler, à 118,03 yens, au plus haut depuis février, contre 117,50 yens jeudi à la fermeture de la place tokyoïte, ce qui motive les acheteurs d'actions de groupes exportateurs japonais. L'euro valait autour de 123,22 yens, contre 123,50 yens. - (awp)